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「唯美盛夏浪漫池上」大坡池光雕音樂會　5千名遊客驚豔

▲熱氣球光雕音樂會，8日晚上7點於池上大坡池熱鬧登場。（圖／台東縣政府提供）

▲熱氣球光雕音樂會，8日晚上7點於池上大坡池熱鬧登場。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

甫獲民眾認證非來不可的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」6日在台東鹿野高台正式開幕後，3天來已吸引逾4萬名球迷湧入鹿野高台，今年熱氣球光雕音樂會也創下歷年最多的12場次，眾所矚目的池上大坡池光雕音樂會也於8日晚上7點熱鬧登場，熱氣球倒映於湖面上伴隨音樂閃爍，台東大學「弦音雅集」以優雅樂音開場，進行弦樂伴奏，民眾直呼氣氛到位，最後壓軸由池上鄉公所加碼的高空煙火秀結尾，在盛夏的夜晚，帶給現場5千名觀眾唯美又浪漫的感官饗宴。

▲熱氣球光雕音樂會，8日晚上7點於池上大坡池熱鬧登場。（圖／台東縣政府提供）

台東縣政府表示，熱氣球嘉年華自6日開幕以來，每天都吸引許多球迷朋友前往鹿野高台朝聖，開幕至今吸引逾4萬名球迷湧入鹿野高台，今年熱氣球光雕音樂會也創下歷年最多的12場次，更有多位重量級大咖應邀演出，要讓今夏來訪台東的遊客能感受到扣人心弦的魅力。

今年大坡池熱氣球光雕音樂會以「唯美盛夏；浪漫池上」為主題，由台東球率領愛心球、蠟筆球、福利熊球及蜜柑狗狗球等5顆熱氣球於大坡池湖畔華麗演出，吸引超過5000位球迷在中午時分陸續提前到湖畔卡位，在愛情為主題的光雕音樂陪襯下，熱氣球隨著音樂節奏於湖面映照忽明忽暗的美麗場景，活動最後以絢麗的高空煙火秀畫下句點，一連串的精采演出現場民眾驚呼聲連連，紛紛表示太精彩啦。

▲熱氣球光雕音樂會，8日晚上7點於池上大坡池熱鬧登場。（圖／台東縣政府提供）

台東縣交觀處進一步說明，2024熱氣球嘉年華從6日正式登場，連續45天在鹿野高台將帶來精采又豐富的節目，每天上午5:30至7:00及下午17:00 至18:30 兩個時段不僅可以看到來自國內外的造型球展演，還有機會可以購票搭乘熱氣球繫留體驗，接下來的10場光雕音樂會，將分別在成功三仙台、太麻里曙光園區及國際地標，每場都是歷年經典場次，而在鹿野高台的「熱氣球光雕feat.無人機」的光雕音樂會更是場場不容錯過，相關活動及資訊請至2024台灣國際熱氣球嘉年華官網或FB粉絲專頁查詢。

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