桃園圓夢愛心關懷協會　第8年助台東10校偏鄉學童暑假學習營

▲桃園市圓夢愛心關懷協會，捐贈50萬元給台東10所學校舉辦暑假學習營。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

暑假來臨，桃園市圓夢愛心關懷協會，連續8年愛心善款，捐贈台東縣偏鄉學校，協助學生暑假學習不中斷，並於9日在台東縣政府舉辦捐贈典禮，由教育處長蔡美瑤主持，圓夢愛心協會理事長謝慧謹捐贈愛心善款50萬元給台東縣東河國小、土坂國小、興隆國小、太平國小、初來國小、臺坂國小、豐里國小、香蘭國小、泰源國小及溫泉國小等10所國小，此筆善款將作為各校辦理暑期學習營之經費。

處長蔡美瑤致詞時特別感謝桃園市圓夢愛心關懷協會辦理「讓愛延續 偏鄉寶貝」愛心活動，以及謝慧謹理事長不遺餘力已連續8年號召很多善心人士慷慨解囊捐贈縣內偏鄉學校暑假活動經費，讓學生的學習不因暑假而中斷，今天這場次也是協會成立以來第127場的活動，將各界資源挹注於教育，確實能為社會帶來強而有力的正向力量，希望透過此次捐贈活動，使台東縣學生們能感受到社會的溫情，在感恩惜福之餘，進而學習關心、關懷回饋周遭的人事物。

理事長謝慧謹表示，圓夢愛心協會自成立以來，一直堅持「每月一愛」的活動，號召成千上百的朋友參與公益。協會在台灣各地巡迴傳遞愛心，照顧弱勢族群。因為台東孩子們的純真與活力，協會決定每年暑假支持台東孩子的學習活動。在各界善心人士的信任與支持下，協會籌募到50萬元善款，用來幫助偏鄉孩子在暑假期間持續學習。謝理事長特別提到：「希望這筆善款能拉孩子一把，讓孩子跳得更高、跑得更遠。」此外，協會還規劃了城鄉交流活動，讓台東與桃園的孩子有機會交流互動，拓展視野，促進彼此了解和共同成長。

今年接受善款的10所學校校長特別感謝協會的慷慨捐助外，也與老師們共同為學生策劃豐富多彩的暑期學習活動，這不僅豐富了孩子們的暑假生活，也延續了學校的教育工作。學校將協會的善舉融入精心設計的暑期課程中，透過實際活動和計畫，引導孩子們學習榜樣，將感恩之心轉化為具體行動，未來能夠把愛心和正能量融入生活，回饋社會。