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台東縣主動清理居家環境　清除蚊蟲孳生源

▲台東縣環保局呼籲主動清理居家環境，避免蚊蟲孳生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環保局呼籲，主動清理居家環境，避免蚊蟲孳生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民眾居家周遭環境放置有儲水容器、廢瓶罐容器、廢輪胎時，如未妥善貯放及清理，一旦下雨潮濕、容器積水及廢棄食品容器殘渣腐壞，易造成髒亂、異味及孳生病媒蚊、蒼蠅及老鼠等環境衛生問題，台東縣政府表示，該類案件如經稽查及限期未改善者，依廢棄物清理法可罰款1200元至6000元，並可罰至完成改善為止，今年至6月底已受理6件該類陳情案件，經勸導限期完成改善。

台東縣環保局說明，今年台東縣出現1起境外移入登革熱案例，除了執行環境稽查及各公所噴藥防治外，全民亦應共同參與，從居家環境清理維護做起，避免堆積過多的垃圾資源回收物、廢容器、廢輪胎等，將廢輪胎打洞防積水或覆蓋防水帆布、儲水容器加蓋，並落實「巡」視環境及積水容器、「倒」掉容器積水並倒放、「清」除不必要的廢容器及分類回收、「刷」洗儲水容器等預防病媒蚊孳生措施。

▲台東縣環保局呼籲主動清理居家環境，避免蚊蟲孳生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局進一步指出，台灣夏季高溫多雨，潮濕加上廢棄物堆積髒臭的環境，容易成為蚊蟲、蒼蠅及老鼠孳生的溫床，且廢輪胎、廢棄瓶罐積水或花瓶、水缸、水桶等儲水容器等，還是病媒蚊的孳生源，民眾除了清理家中垃圾外，可在每週六的病媒蚊孳生源清除日，主動清除積水孳生源及刷洗儲水型容器，共同維護生活環境品質，並提醒民眾，如經稽查人員發現室外環境髒臭，或放置廢輪胎積水、容器積水等易孳生病媒蚊等環境衛生問題，限期未改善者，可依廢棄物清理法裁處1200元以上6000元以下罰鍰，並可按次裁罰至改善為止。

環保局呼籲，民眾如遇環境髒亂、蚊蟲孳生源等環境衛生問題，請撥免費陳情專線0800-066-666、環保局電話（089）221999，或透過手機下載APP「公害報報」、公害污染陳情網路受理系統（https://ww3.moenv.gov.tw）等管道陳情，環保局全年無休、24小時受理。

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