從江坤俊案看職場婚外情！美女律師總結「3原因」嘆：不意外

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

名醫江坤俊爆出與女護理師婚外情，又性騷營養師和女主持鄭凱云，如今再遭踢爆，曾和護理師在醫院小房間激戰，還讓女方懷孕，只好拿500萬封口費給女方老公。對此，律師李怡貞發長文「從外遇醫生案件看職場外遇」，坦言自己辦太多這樣的案件，已總結出「職場婚外情怎麼來」的原因，直呼「根本不意外」。

李怡貞在粉專「女人大律師李怡貞」直言，其實扣掉上班跟睡覺的時間，兩夫妻真正相處的時間，遠比在上班時跟同事或是下屬相處的時間還少，「所以其實日久生情根本不意外，革命情感更是日常。」

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但她不知為何很多人好像會刻意忽略身邊這樣的情況，睜一隻眼閉一眼地讓外遇的事情越演越烈，「確實有可能是因為大家出來都只是為了混一口飯吃，所以要當正義使者去通報元配都非常掙扎，大多最後都是心裡不爽而作罷。」反正只要「地下老闆娘」開心，自己的升遷也能順利，「元配就總是那最後一個才知道的委曲求全。」

至於「到底職場婚外情是怎麼來的？」李怡貞提到三個可能的原因。首先是「朝夕相處培養感情」，很多人待在辦公室的時間，通常都比待在家的時間還要久，所以無形當中的相處機會，就會產生心動感。

其次「因為隱瞞所以刺激」，平時檯面上都裝作很自然，私底下再傳火熱訊息，這樣子的快感跟刺激感是平淡的婚姻生活沒有的，「反正只要沒抓到，一切都很正常，而這樣的快感就會讓自己越走越偏。」

最後是「只屬於兩個人的秘密」，長時間的相處，會讓兩人產生只屬於他們的小秘密，進一步加深彼此的感情。李怡貞指出，若能遇到一個在工作上支持自己，在生活上照顧自己，在情感上了解自己的人，「這種美好的假象，很難讓人不產生真愛的錯覺。」

最後，她提醒元配們，面對辦公室婚外情，應冷靜蒐證、尋求律師的協助，以保全自己的家庭利益，弄得魚死網破不見得是好事，「很多時候男人外遇的原因，其實跟雞生蛋或是蛋生雞一樣，討論不出真正的結論，而唯一要在意的並不是對方為何要出軌，而是妳／你自己最終到底想要是怎麼樣的生活？」