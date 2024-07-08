美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房「噴他滿身」：舒服到癱軟

▲小雪在髮廊內與國小同學吳男重逢，立即發展出婚外情。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名美髮師小雪（化名）結婚多年，沒想到與國小同學吳男意外重逢後，竟發展出不倫關係，彼此更會傳送「舒服到全身都軟」等話語，氣得小雪的丈夫阿德（化名）一狀告上法院。台北地院審理後，判吳男須賠償40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小雪與阿德2012年結婚，婚後生活還算平穩，而她也在某間髮廊任職。不過，2021年間，小雪在髮廊裡碰到了國小同學吳男，重逢後立即發展出不可告人的關係。

小雪與吳男互動十分親密，時常透過通訊軟體調情，還給彼此取了「色色X（小雪名字最後一字）」、「色色O（吳男名字最後一字）」的暱稱，更是時常相約到摩鐵開房、發生性行為。

▲小雪在髮廊內與國小同學吳男重逢，立即發展出婚外情。（示意圖／記者黃克翔攝）



2人到摩鐵完事後，還會討論性愛感想，發送「我的衣服都是妳的愛液」、「我也舒服到全身都軟了」、「好想再X妳」，甚至想去摩鐵開12小時的休息，一次玩個夠本，光是重逢到被發現為止，就已經發生超過10次關係。

阿德偶然間發現妻子出軌，與外人有染，頓時感到晴天霹靂，氣得一狀將吳男告上法院，求償60萬元。

台北地院審理後，審酌雙方的情況，認為吳男與小雪間逾越一般男女正常交往之行為，足以破壞阿德的婚姻生活、情節重大，求償精神撫慰金核屬有據，最後判吳男須賠40萬元，全案仍可上訴。