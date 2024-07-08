　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房「噴他滿身」：舒服到癱軟

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小雪在髮廊內與國小同學吳男重逢，立即發展出婚外情。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名美髮師小雪（化名）結婚多年，沒想到與國小同學吳男意外重逢後，竟發展出不倫關係，彼此更會傳送「舒服到全身都軟」等話語，氣得小雪的丈夫阿德（化名）一狀告上法院。台北地院審理後，判吳男須賠償40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小雪與阿德2012年結婚，婚後生活還算平穩，而她也在某間髮廊任職。不過，2021年間，小雪在髮廊裡碰到了國小同學吳男，重逢後立即發展出不可告人的關係。

小雪與吳男互動十分親密，時常透過通訊軟體調情，還給彼此取了「色色X（小雪名字最後一字）」、「色色O（吳男名字最後一字）」的暱稱，更是時常相約到摩鐵開房、發生性行為。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小雪在髮廊內與國小同學吳男重逢，立即發展出婚外情。（示意圖／記者黃克翔攝）

2人到摩鐵完事後，還會討論性愛感想，發送「我的衣服都是妳的愛液」、「我也舒服到全身都軟了」、「好想再X妳」，甚至想去摩鐵開12小時的休息，一次玩個夠本，光是重逢到被發現為止，就已經發生超過10次關係。

阿德偶然間發現妻子出軌，與外人有染，頓時感到晴天霹靂，氣得一狀將吳男告上法院，求償60萬元。

台北地院審理後，審酌雙方的情況，認為吳男與小雪間逾越一般男女正常交往之行為，足以破壞阿德的婚姻生活、情節重大，求償精神撫慰金核屬有據，最後判吳男須賠40萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
常放臭屁＝大腸癌警訊？　有「2異狀」醫示警別拖了
林依婷帶孕悲痛辦後事　淚盼兇手早日落網
J.D. Power新車可靠性調查　最新排行出爐
快訊／高凌風兒寶弟酒駕遭逮　公共危險罪嫌移送
射殺林士傑4mins後燒車滅證　槍手恐已偷渡出境

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房「噴他滿身」：舒服到癱軟

林士傑遭射殺！議員女兒帶孕悲痛辦後事　淚盼兇手早日落網

快訊／高凌風兒寶弟叫代駕卻酒駕　地下停車場開出賓士違停遭逮

連開11槍射殺林士傑！槍手4mins後燒車滅證　不排除已偷渡出境

醫院院長獨自租屋看診失聯　妻以為睡過頭...呼喊驚覺夫已身亡

50歲男騎機車拚高考釀追撞　警專車護送...鐘響前1min忍痛趕抵

鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁　高院曝「2大理由」：確有串證之虞

鄭文燦交保高院撤銷發回更裁　桃園地院：收到裁定會立即分案

午後雨彈炸台北！連2起路樹倒塌　建國南路一度單向通行

獨／Uber Eats「給現金變沒付款」　北市女氣炸：會員費白繳了

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

《紅天鵝》金荷娜抓姦「尪偷吃閨蜜」　2度問Rain：要跟我睡嗎...超曖昧

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房「噴他滿身」：舒服到癱軟

林士傑遭射殺！議員女兒帶孕悲痛辦後事　淚盼兇手早日落網

快訊／高凌風兒寶弟叫代駕卻酒駕　地下停車場開出賓士違停遭逮

連開11槍射殺林士傑！槍手4mins後燒車滅證　不排除已偷渡出境

醫院院長獨自租屋看診失聯　妻以為睡過頭...呼喊驚覺夫已身亡

50歲男騎機車拚高考釀追撞　警專車護送...鐘響前1min忍痛趕抵

鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁　高院曝「2大理由」：確有串證之虞

鄭文燦交保高院撤銷發回更裁　桃園地院：收到裁定會立即分案

午後雨彈炸台北！連2起路樹倒塌　建國南路一度單向通行

獨／Uber Eats「給現金變沒付款」　北市女氣炸：會員費白繳了

快訊／高凌風兒寶弟叫代駕卻酒駕遭逮！金友莊發聲： 老百姓要隨時更新法條

男友抱抱忍不住！女大生驚問「指交是性行為嗎」　全場超激動　

瓊斯盃出賽費男女籃差兩千 體育署長鄭世忠喊話注意性別平等

來自台灣！支付寶「到帳」聲優首次曝光　陸9億人天天聽她聲音

最大船東互保協會Gard數據顯示　至少11%的海員死於自殺

台驊6月營收大增150%、創24個月新高　海運增幅高達200%　

顧婕直腸癌四期「肝又長了3顆水泡」！　最新病況曝光：蔓延就去動手術

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房「噴他滿身」：舒服到癱軟

《瑞鎮家2》高旻示表現太好被讚史上最棒　羅PD爆接到V軍中急打電話

快訊／瓊斯盃中華女籃出賽費比男籃少！　每人每場新台幣3000元

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

社會熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

高雄知名醫院院長疑似過勞　陳屍租屋處臥房床上

即／24歲男豪宅墜樓亡！為「創意私房」偷拍影片上傳者

即／找到接應車輛！槍殺林士傑　槍手燒車逃亡

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽回應

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

男哀求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

林依婷曝「期待年底讓爸抱孫」　心碎喊：來不及了

更多熱門

相關新聞

人夫激戰岳母！孕妻抓包「親媽內衣照」

人夫激戰岳母！孕妻抓包「親媽內衣照」

美國一名人妻在懷孕4個月時，偶然趁著丈夫洗澡，翻看對方手機，沒想到赫然發現丈夫竟與自己52歲的母親外遇，整個世界瞬間崩塌。她在丈夫的手機中發現兩人充滿性暗示的訊息，對話紀錄中甚至還有母親只穿著內衣的照片，而丈夫則是傳送自己的全裸照片作為回覆。

歷史紀錄永遠空白　偷吃6警訊曝光

歷史紀錄永遠空白　偷吃6警訊曝光

江坤俊爆不倫！心理師揭「好老公也會偷吃」13大真相

江坤俊爆不倫！心理師揭「好老公也會偷吃」13大真相

美女師車震男學生！完事拍裸照送他

美女師車震男學生！完事拍裸照送他

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

關鍵字：

美髮人妻偷吃出軌婚外情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

高雄知名醫院院長疑似過勞　陳屍租屋處臥房床上

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面