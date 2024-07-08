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人夫激戰岳母！孕妻抓包「性愛簡訊」　親媽大傳內衣照她崩潰

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

▲國外一名男子在妻子懷孕期間偷吃岳母。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國一名人妻在懷孕4個月時，偶然趁著丈夫洗澡，翻看對方手機，沒想到赫然發現丈夫竟與自己52歲的母親外遇，整個世界瞬間崩塌。她在丈夫的手機中發現兩人充滿性暗示的訊息，對話紀錄中甚至還有母親只穿著內衣的照片，而丈夫則是傳送自己的全裸照片作為回覆。

該名26歲女子日前在網路論壇Reddit公開了自己的荒謬遭遇，她的父親5年前因中風去世，母親自此之後陷入喪夫之痛，還強調自己再也不要找新對象。某天懷孕中的她懷疑30歲丈夫出軌，因此趁對方洗澡時，偷偷翻看男方手機，卻發現驚天大秘密。

她在手機中看見丈夫與自己母親相互傳送充滿性暗示的簡訊。她表示，「一想到我看到的東西就覺得噁心。我看見我媽媽傳送自己穿內衣的照片給丈夫，而丈夫則回覆了自己的裸體照片。」

最令她氣憤的是，她的丈夫曾在對話中告訴岳母，兩人應該停止這段關係，因為自己不想傷害妻子，但她的母親竟回覆說，「只要好好保密，她就不會受傷。」

女子憤怒表示，「我真的無法相信，我媽甚至還發了一條感謝我老公幫助她走出喪夫之痛的訊息，我真的要氣死了。」

她母親寫道，「我愛你，比你想像的還要多。是你幫助我度過了喪夫之痛，我真的很感激你。雖然保密很難，但我愛我女兒，她最終會接受這段愛情的。自從孩子的爸過世後，沒有人愛我，因為我只是一個老女人，是你讓我再次感到年輕和性感。」

女子直言，「我知道他們在發送這條簡訊後就上床了，因為當晚我的丈夫因為『加班』直到凌晨1時才回家。」她表示，自己已經截圖了那些簡訊，並將影片傳送給自己留存。

在冷靜了一段時間後，她與丈夫對質，對方當場痛哭並試圖控制局勢。但是她非常堅定，已經找好律師準備協議離婚。沒想到丈夫卻批評她，如果她讓孩子在沒有父親的環境下長大，那她將成為一個「壞母親」。目前女子已經搬出家門，並與丈夫、母親斷絕聯繫。

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