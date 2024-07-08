嬌妻情人節堅持回娘家！綠帽夫放無人機跟拍　抓包她「野外偷情」

▲男子放出無人機跟拍，才發現妻子與老闆在野外偷情。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

湖北十堰33歲的景姓男子與妻子吳女結婚10多年，去年開始發現妻子變得冷漠、愛跑回娘家，讓他心中產生懷疑。沒想到他拿出無人機跟拍，卻意外發現妻子在野外出軌，對象還是公司老闆，讓他十分崩潰，也決定拿這些照片當成證據談離婚。

綜合陸媒報導，景男表示，妻子是一間私人企業的員工，先前突然被調到老闆的辦公室工作，且自從妻子到老闆的辦公室工作以後，就對他愈來愈冷淡，更是會出現不理不睬的情況。

此外，妻子過去也不常回娘家，但跟老闆一起工作後的隔年，突然變得很愛回娘家，幾乎每個月都要回去好幾趟，讓景男感到相當怪異，於是不禁詢問，「妳需要正常上班，難道妳經常回娘家也能夠請出假嗎？」

妻子聽完以後，則是毫不客氣回應，「我能不能夠請出假，都是我自己的事，你操那麼多閒心幹啥」，夫妻倆在這件事上沒有共識，景男於是不再多言。

▲男子放出無人機跟拍，才發現妻子與老闆在野外偷情。（圖／翻攝微博）



後來碰上了5月20日這個「網路情人節」，景男因為很久沒請妻子吃飯，打算趁著這個特殊節日，請對方吃一頓好的，沒想到提議以後立即遭到拒絕，妻子的理由又是「要回娘家」。景男聽完以後感到十分奇怪，於是趁著妻子出門，偷偷操縱無人機，從空中開始跟蹤，沒想到意外抓包妻子出軌的鐵證。

原來，妻子所謂的「回娘家」根本是假的，人走到路口以後便上了一輛黑色轎車。而這輛轎車一路駛到某處人煙較稀少的地方，車上2人便下車開始幽會。

這時景男發現，將妻子載走的不是別人，正是妻子的老闆。2人進入一間破舊土屋後，獨處了大約20分鐘，事後才一邊整理衣衫一邊走出，並且再度駕車返回公司。

景男對此感到相當憤怒，也開始推斷2人野外出軌的原因，可能是公司內員工眾多、不方便，所以才會這樣選擇。現在他手上握有證據，也打算用這些照片跟妻子談離婚了。