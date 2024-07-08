被諷「綠龜公」也忍著！　彰化男求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

圖文／鏡週刊

雖說結婚是一輩子的事情，但若真過不下去，離婚也是個選項；不過有些人並不這麼認為，哪怕感情已經破裂，還是會因為各種理由選擇苦撐。彰化一名男子就是如此，結褵近20年的太太外遇，主動坦白並要求離婚，他卻寧願被左鄰右舍嘲笑是「綠龜公」也死不鬆口簽字離婚，妻子則是鐵了心要離婚，主動錄下「被虐待」的錄音檔，向法院訴請離婚。

根據《自由時報》報導，彰化這對夫妻結婚近20年，妻子於2022年出軌，並主動向丈夫坦承不忠，哭訴「這段婚姻不知要如何走下去」希望可以離婚，丈夫則是表示「為了家庭圓滿，可以不追究」拒絕簽字離婚，但卻無法阻止太太搬回娘家，兩人就此過著分居生活，太太則是不再掩飾外遇事實，丈夫也因此被嘲諷是「綠龜公」。

隨著太太離家的時間越久，丈夫也被講得越難聽，但是仍不考慮離婚，而是選擇把小王叫到家裡，要求對方賠償10萬元作為補償，小王當場付錢了事。先生則是立下「切結書」，承諾不會再在太太面前提小王的名字，兩個人以後好好過日子，如違誓言願意賠太太20萬元。

即便有了這張切結書，夫妻間仍舊無法順利重新開始。太太一心想離婚，並為此願意偶爾回家跟先生小聚，還偷用手機錄下先生有「性暴力」的假象，包含不顧她意願霸王硬上弓、多次挖苦她討客兄等。太太強調，先生都會要求回報性愛，如果她不想配合，先生就會提出給錢，表面上說「家事費」，其實是「性愛回報」，讓她覺得自己很沒尊嚴。

在結婚20周年這天，兩人再度同床，這次雙方都偷偷備好手機錄音，先生表示，希望可以好好走下去：「只要妳不要再給意外，比方說突然跑去外面租屋或突然懷孕就好。」當下兩人氣氛還算不錯，先生則進一步要求「以後可不可以一個禮拜嘿咻一次」，太太回說「那也要看老娘，願不願意」。

法官審視所有證據後認為，太太所提出的言語暴力和性威脅這都是自身片面感受，加上先生雖言語不當，但事後都有表現出想挽回的態度，本案係源於太太外遇，因為無法面對家人才一心想要離婚，難以認定先生有虐待的事實，因此判太太訴請離婚敗訴。



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