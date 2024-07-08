　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被諷「綠龜公」也忍著！　彰化男求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

被諷「綠龜公」也忍著！　彰化男哀求外遇妻別離婚：1週嘿咻1次就好

圖文／鏡週刊

雖說結婚是一輩子的事情，但若真過不下去，離婚也是個選項；不過有些人並不這麼認為，哪怕感情已經破裂，還是會因為各種理由選擇苦撐。彰化一名男子就是如此，結褵近20年的太太外遇，主動坦白並要求離婚，他卻寧願被左鄰右舍嘲笑是「綠龜公」也死不鬆口簽字離婚，妻子則是鐵了心要離婚，主動錄下「被虐待」的錄音檔，向法院訴請離婚。

根據《自由時報》報導，彰化這對夫妻結婚近20年，妻子於2022年出軌，並主動向丈夫坦承不忠，哭訴「這段婚姻不知要如何走下去」希望可以離婚，丈夫則是表示「為了家庭圓滿，可以不追究」拒絕簽字離婚，但卻無法阻止太太搬回娘家，兩人就此過著分居生活，太太則是不再掩飾外遇事實，丈夫也因此被嘲諷是「綠龜公」。

隨著太太離家的時間越久，丈夫也被講得越難聽，但是仍不考慮離婚，而是選擇把小王叫到家裡，要求對方賠償10萬元作為補償，小王當場付錢了事。先生則是立下「切結書」，承諾不會再在太太面前提小王的名字，兩個人以後好好過日子，如違誓言願意賠太太20萬元。

即便有了這張切結書，夫妻間仍舊無法順利重新開始。太太一心想離婚，並為此願意偶爾回家跟先生小聚，還偷用手機錄下先生有「性暴力」的假象，包含不顧她意願霸王硬上弓、多次挖苦她討客兄等。太太強調，先生都會要求回報性愛，如果她不想配合，先生就會提出給錢，表面上說「家事費」，其實是「性愛回報」，讓她覺得自己很沒尊嚴。

在結婚20周年這天，兩人再度同床，這次雙方都偷偷備好手機錄音，先生表示，希望可以好好走下去：「只要妳不要再給意外，比方說突然跑去外面租屋或突然懷孕就好。」當下兩人氣氛還算不錯，先生則進一步要求「以後可不可以一個禮拜嘿咻一次」，太太回說「那也要看老娘，願不願意」。

法官審視所有證據後認為，太太所提出的言語暴力和性威脅這都是自身片面感受，加上先生雖言語不當，但事後都有表現出想挽回的態度，本案係源於太太外遇，因為無法面對家人才一心想要離婚，難以認定先生有虐待的事實，因此判太太訴請離婚敗訴。


更多鏡週刊報導
3子女拒絕扶養60歲老母　法庭上公開她的惡行與各自悲慘成長歷程
「老公都出軌了，身體已經不重要」　海巡督察妻認偷吃尪學弟
家暴妻狂叫外送、網購每月刷爆13萬　苦命尪做牛做馬還被酸「小雞雞」

ET快訊
陸軍官校新生墜樓亡
江坤俊與小三在醫院肆無忌憚！許聖梅分析線索曝「爆料人身分」
獨／《信號》男星在台灣　粉絲吃飯巧遇嚇歪
Burberry傳將「大裁員400人」　給員工2條路選
蔡阿嘎出國見「名牌看板」怒了！　罕見撂重話：滿肚子火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄3嫌涉衣櫃藏屍！主嫌羈押禁見　2共犯請回

被諷「綠龜公」也忍著！　彰化男求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

快訊／成蘆橋小客車撞飛機車　女騎士意識模糊送醫搶救中

女大生熟睡遭男友性侵！性愛私照「校內大放送」　全被同學看光

快訊／陸軍官校新生「剛進一周」墜樓　家屬放棄急救！

追車手揪出自己人！高雄警涉掛勾詐團遭聲押　被記2大過免職

高雄3嫌涉衣櫃藏屍案　檢方複訊後聲請羈押禁見

小錦屏野溪溫泉爆溺斃意外！40歲男送醫不治

好心烤肉請八方雲集員工吃遭拒！莽男氣噗噗樓上狂扔食物…驚動警

快訊／相驗結果出爐！中山醫大生打工遇火劫　缺氧窒息亡

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

請辭海基會董事長！　鄭文燦最新財產申報曝

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

百白突激吻大鶴破冰(?) 　他嚇到：彩排沒這一段

高雄3嫌涉衣櫃藏屍！主嫌羈押禁見　2共犯請回

被諷「綠龜公」也忍著！　彰化男求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

快訊／成蘆橋小客車撞飛機車　女騎士意識模糊送醫搶救中

女大生熟睡遭男友性侵！性愛私照「校內大放送」　全被同學看光

快訊／陸軍官校新生「剛進一周」墜樓　家屬放棄急救！

追車手揪出自己人！高雄警涉掛勾詐團遭聲押　被記2大過免職

高雄3嫌涉衣櫃藏屍案　檢方複訊後聲請羈押禁見

小錦屏野溪溫泉爆溺斃意外！40歲男送醫不治

好心烤肉請八方雲集員工吃遭拒！莽男氣噗噗樓上狂扔食物…驚動警

快訊／相驗結果出爐！中山醫大生打工遇火劫　缺氧窒息亡

北捷站裡「有鹿」下樓梯、搭電梯！　37秒影片瘋傳萬人

桃園2肉2菜便當「要價220元」！顧客結帳傻了　老闆娘：肉很貴

小池百合子連任！蓮舫落居第3　日媒多以「衝擊」報導

夏日香氛新作盤點！Chanel嘉柏麗清新版、diptyque暖陽香讓人沉浸地中海

超狂！台中手工塔專賣店豪推60種口味　蛋黃酥名店「雙色爆米花」上市

「獵人、柯南」強檔集結　暑假全台動漫「快閃店、展覽」整理

《傳說對決》BMG奪冠「回台願望曝光」　FMVP晏晏終於開口：想補眠

高雄3嫌涉衣櫃藏屍！主嫌羈押禁見　2共犯請回

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了：找員工還是小三？

被諷「綠龜公」也忍著！　彰化男求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

社會熱門新聞

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

高美館豪宅命案　死者疑遭兇嫌「慢慢玩死」　

即／陸軍官校新生墜樓　家屬放棄急救

男下海玩水睡著醒來在外海！漂19hrs獲救

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

警涉洩個資收賄遭聲押　記2大過免職

小錦屏野溪溫泉爆溺斃意外　40歲男不治

22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡死人

男哀求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

好心烤肉請鄰居遭拒！男氣炸引警登門

成蘆橋小客車撞飛機車　女騎士搶救中

高雄3嫌涉衣櫃藏屍！主嫌羈押禁見

罷免案剛成立！北市里長偷吃生子也挨告

鄭文燦500萬交保檢提抗告！法院：將以最速件處理

更多熱門

相關新聞

南韓爆紅紙巾吐司創始店來台快閃

南韓爆紅紙巾吐司創始店來台快閃

繼風靡全韓國的扁可頌之後，薄到會透光的「紙巾吐司」正在爆紅中！台北晶華酒店即日至7月21日邀請到韓國紙巾吐司始祖，來自首爾漢南洞的「The TRUFFLE BAKERY」抵台快閃，開賣兩週已狂賣上萬顆，上午11點新鮮出爐，現貨每日中午就完售，手速慢就吃不到了。

罷免案剛成立！北市里長偷吃生子也挨告

罷免案剛成立！北市里長偷吃生子也挨告

26歲警騎重機自摔昏迷　K1賽車場曝摔車原因

26歲警騎重機自摔昏迷　K1賽車場曝摔車原因

導演外遇2女狂拍性愛片！小三還PO推特

導演外遇2女狂拍性愛片！小三還PO推特

鹹粥嬤孝孫失聯126天　家人收到一張關鍵工作證

鹹粥嬤孝孫失聯126天　家人收到一張關鍵工作證

關鍵字：

鏡週刊外遇彰化

讀者迴響

熱門新聞

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

林襄日本寫真穿超辣！　「布料快包不住」真實身材全看光

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

高美館豪宅命案　死者疑遭兇嫌「慢慢玩死」　

Burberry傳將裁員400人　給員工2條路

即／陸軍官校新生墜樓　家屬放棄急救

男下海玩水睡著醒來在外海！漂19hrs獲救

許聖梅分析線索曝江坤俊出軌「爆料人身分」

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

江坤俊爆不倫！心理師揭「好老公也會偷吃」13大真相

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

警涉洩個資收賄遭聲押　記2大過免職

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面