偷吃6大警訊！歷史紀錄「永遠一片空白」　1招找出秘密足跡

▲外媒分析，可以透過另一半使用3C產品的習慣，看出偷吃端倪。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

許多人在感情裡最重視的就是忠誠，而《每日郵報》撰文盤點偷吃人士使用3C產品的特殊習慣，藉此判斷可能外遇、或者已經出軌的「6大警訊」。

警訊1：從不放下手機

很多人為了隱私不願意給別人看手機，但大多數人不會對伴侶這麼做。如果另一半總是盯著手機或電腦看，並且在你靠近時，迅速遮掩螢幕畫面，或者切換頁面等等，很可能正在做些不想讓人發現的事。

如果他們的手機總是放在口袋，經常更換解鎖密碼，不准別人使用手機，也相當可疑。

警訊2：下載偽裝app



一些應用程式是用來分享訊息、影音或通訊，但在手機桌面上的app圖示，卻讓人誤以為是其他工具，進一步發揮掩人耳目的效果。例如「Calculator Pro+」app外觀看起來像是計算機，實際功能卻是秘密保存訊息與通話紀錄。

警訊3：總是刪掉歷史紀錄

如果另一半的搜尋紀錄、訊息收件匣、網頁歷史紀錄總是一片空白，很可能是經常手動刪除，為了隱藏訪問約會網站、登入秘密社群媒體帳戶等足跡。

▼感情忠誠一直是備受關注的話題。（示意圖／CFP）

警訊4：總是在工作

一些劈腿人士謊稱忙於工作，實際上卻在偷情，甚至會建立假文件掩人耳目，檔案名稱看似正經八百，打開文件、甚至往下滑了好幾頁之後，才會發現偷情證據。

警訊5：總是造訪同個地方



手機定位紀錄有助於發現端倪。如果另一半使用Android手機，可以在導航系統尋找「之前目的地」的選項查看。如果另一半使用iPhone，可以在「設定>隱私權與安全性>定位服務>系統服務>重要位置」找到使用者經常前往的地方。

警訊6：垃圾桶總是滿的



被刪除的電子檔案通常不會永遠消失，不論是電腦、電子郵件或雲端儲存服務，垃圾桶往往都有暫存功能，除非再次手動清空，才會徹底刪掉。即使是手機app，被刪除後也有方法可以救回資料。

不過，其中幾個警訊也涉及隱私問題，因此仍建議斟酌參考，真誠溝通才是維繫感情之道。