　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

偷吃6大警訊！歷史紀錄「永遠一片空白」　1招找出秘密足跡

▲▼ 女子,女性,女同事,滑手機。（圖／VCG）

▲外媒分析，可以透過另一半使用3C產品的習慣，看出偷吃端倪。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

許多人在感情裡最重視的就是忠誠，而《每日郵報》撰文盤點偷吃人士使用3C產品的特殊習慣，藉此判斷可能外遇、或者已經出軌的「6大警訊」。

警訊1：從不放下手機

很多人為了隱私不願意給別人看手機，但大多數人不會對伴侶這麼做。如果另一半總是盯著手機或電腦看，並且在你靠近時，迅速遮掩螢幕畫面，或者切換頁面等等，很可能正在做些不想讓人發現的事。

如果他們的手機總是放在口袋，經常更換解鎖密碼，不准別人使用手機，也相當可疑。

警訊2：下載偽裝app

一些應用程式是用來分享訊息、影音或通訊，但在手機桌面上的app圖示，卻讓人誤以為是其他工具，進一步發揮掩人耳目的效果。例如「Calculator Pro+」app外觀看起來像是計算機，實際功能卻是秘密保存訊息與通話紀錄。

警訊3：總是刪掉歷史紀錄

如果另一半的搜尋紀錄、訊息收件匣、網頁歷史紀錄總是一片空白，很可能是經常手動刪除，為了隱藏訪問約會網站、登入秘密社群媒體帳戶等足跡。

▼感情忠誠一直是備受關注的話題。（示意圖／CFP）

▲▼劈腿,偷吃,出軌,外遇。（圖／CFP）

警訊4：總是在工作

一些劈腿人士謊稱忙於工作，實際上卻在偷情，甚至會建立假文件掩人耳目，檔案名稱看似正經八百，打開文件、甚至往下滑了好幾頁之後，才會發現偷情證據。

警訊5：總是造訪同個地方

手機定位紀錄有助於發現端倪。如果另一半使用Android手機，可以在導航系統尋找「之前目的地」的選項查看。如果另一半使用iPhone，可以在「設定>隱私權與安全性>定位服務>系統服務>重要位置」找到使用者經常前往的地方。

警訊6：垃圾桶總是滿的

被刪除的電子檔案通常不會永遠消失，不論是電腦、電子郵件或雲端儲存服務，垃圾桶往往都有暫存功能，除非再次手動清空，才會徹底刪掉。即使是手機app，被刪除後也有方法可以救回資料。

不過，其中幾個警訊也涉及隱私問題，因此仍建議斟酌參考，真誠溝通才是維繫感情之道。

 
ET快訊
快訊／太熱！新北工人中暑　倒臥15樓死亡
快訊／「折屍藏衣櫃」主嫌羈押禁見　八大姊和友人放了
女立委互毆片曝！林楚茵踹人、黃捷偷踢　王鴻薇狂暴怒捶
快訊／林士傑家門前遭槍殺　黃偉哲發聲
快訊／殺手正面曝！雙槍輪轟　槍殺林士傑
退休9天前爆重大槍擊案　台南警長再扛重任
林楚茵被連甩巴掌出血　王鴻薇嗆：你先動手我才反擊
快訊／鄭文燦交保檢方抗告！　最新進度曝
快訊／林依婷與媽媽急赴殯儀館！　心碎落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日媒盤點「旅日13大NG行為」　當地人怒：衣服都被弄髒

偷吃6大警訊！歷史紀錄「永遠一片空白」　1招找出秘密足跡

日本成烤爐！90多歲阿公「捨不得開冷氣」　在房間熱到昏迷

跳湖慶祝「竟然被電死」　美18歲少年一碰水痛苦喪命

哈瑪斯放棄關鍵要求　加薩3階段停火提議露曙光

眾院民主黨資深議員「私下開會」　討論是否撤換拜登

快訊／破紀錄！美國拉斯維加斯「飆49度高溫」　氣象局都傻眼

美國街頭派對爆槍擊「釀2死19傷」　22歲槍手醫院內遭逮

逆轉！法國會選舉左翼聯盟勝出「極右淪第3勢力」　總理將請辭

英防相訪烏克蘭重申支持　增援反戰車飛彈和自走砲

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

請辭海基會董事長！　鄭文燦最新財產申報曝

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

百白突激吻大鶴破冰(?) 　他嚇到：彩排沒這一段

日媒盤點「旅日13大NG行為」　當地人怒：衣服都被弄髒

偷吃6大警訊！歷史紀錄「永遠一片空白」　1招找出秘密足跡

日本成烤爐！90多歲阿公「捨不得開冷氣」　在房間熱到昏迷

跳湖慶祝「竟然被電死」　美18歲少年一碰水痛苦喪命

哈瑪斯放棄關鍵要求　加薩3階段停火提議露曙光

眾院民主黨資深議員「私下開會」　討論是否撤換拜登

快訊／破紀錄！美國拉斯維加斯「飆49度高溫」　氣象局都傻眼

美國街頭派對爆槍擊「釀2死19傷」　22歲槍手醫院內遭逮

逆轉！法國會選舉左翼聯盟勝出「極右淪第3勢力」　總理將請辭

英防相訪烏克蘭重申支持　增援反戰車飛彈和自走砲

李逸洋將任駐日代表　顯現賴政府堅決站在自由民主陣營

跟獅子走路？　桃園美女網友鄭凱云分享新奇旅程超刺激

快訊／新北玻璃工人中暑...倒臥15樓鷹架　熱衰竭昏迷送醫不治

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　近1年社區轉手都賺200萬↑

竹科價值‧農科重現！　欣巴巴事業在台灣第1‧農科特區打造「幸福欣印象」

大巨蛋「吃球」爭議　蔣萬安：白椅是2022年柯文哲時期安裝完成

午後雷雨連灌5天「下到發紅」　雨最大地區曝

《學生輔導法》初審通過　未成年學生接受輔導「不需家長同意」

完備第三大引擎！國泰金7／12「首屆資產管理高峰會」登場

裝潢租屋處廁所　她1原因「霸氣掏17萬」！成品照曝…一票讚值得

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

國際熱門新聞

Burberry傳將裁員400人　給員工2條路

美女師車震男學生！完事拍裸照送他

蓮舫落居第3　日媒多以「衝擊」報導

狠父放火燒死3幼子！他嚇壞求助：爸爸想殺我

法國會決選　出口民調：左翼聯盟居首、3陣營未過半

聯航波音737一天兩狀況 平安降落成田及中部機場

快訊／破紀錄！　拉斯維加斯「飆49度高溫」

俄軍使用北韓彈藥射高射炮　10秒膛炸火烤

法國會選舉「極右淪第3勢力」　總理將請辭

預謀5年！師複製學生鑰匙　闖屋偷她制服

為何飛機那麼冷　3原因「保護乘客」

英防相訪烏克蘭重申支持　增援反戰車飛彈和自走砲

美派對槍擊2死19傷　22歲槍手醫院內遭逮

買春砸6.5萬被嫌少　他怒勒斃賣淫女

更多熱門

相關新聞

男哀求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

男哀求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

雖說結婚是一輩子的事情，但若真過不下去，離婚也是個選項；不過有些人並不這麼認為，哪怕感情已經破裂，還是會因為各種理由選擇苦撐。彰化一名男子就是如此，結褵近20年的太太外遇，主動坦白並要求離婚，他卻寧願被左鄰右舍嘲笑是「綠龜公」也死不鬆口簽字離婚，妻子則是鐵了心要離婚，主動錄下「被虐待」的錄音檔，向法院訴請離婚。

江坤俊爆不倫！心理師揭「好老公也會偷吃」13大真相

江坤俊爆不倫！心理師揭「好老公也會偷吃」13大真相

美女師車震男學生！完事拍裸照送他

美女師車震男學生！完事拍裸照送他

罷免案剛成立！北市里長偷吃生子也挨告

罷免案剛成立！北市里長偷吃生子也挨告

導演外遇2女狂拍性愛片！小三還PO推特

導演外遇2女狂拍性愛片！小三還PO推特

關鍵字：

3C外遇偷吃出軌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／遭王鴻薇連環拳猛毆　林楚茵慘被打到下巴見血

冷心低壓今通過！　下最大地區曝

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面