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訪客紀錄曝光！帕金森氏症專家「8度訪白宮」　會見拜登私人醫生

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）5日再次拒絕接受認知測驗，引發外界對他的心智狀況的疑慮。外媒消息指出，根據白宮訪問記錄表顯示，帕金森氏症權威專家坎納德從2023年8月開始，已經與拜登的醫師歐康納（Kevin O'Connor）會面了8次。

根據《紐約郵報》報導，白宮訪客紀錄表顯示，華特里德軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）帕金森氏症專家坎納德（Kevin Cannard），從2023年8月開始，已經8度造訪白宮官邸；值得注意的是，其中有7次都是在今年3月發生的。

此外，坎納德今年1月17日下午5時在白宮官邸診所會見了歐康納，一同見面的還有華特里德國家軍事醫學中心心臟病專家艾特伍（John E. Atwood）。根據官方日程，拜登當天在白宮接待了國會兩院的領袖。

坎納德是帕金森氏症領域公認的權威，他在華特里德軍事醫學中心已經執業將近20年，並且在社交網站LinkedIn的個人頁面上，他自2012年以來，長期擔任支援白宮醫療部門的神經學專家。

坎納德最新的研究論文發表於2023年8月，該論文刊登在期刊《帕金森氏症及相關疾病》（Parkinsonism & Related Disorders）上，主要研究「早期階段」的帕金森氏症。

歐康納從2009年開始擔任拜登的醫師，但他從未建議拜登進行認知測驗。他在今年2月的年度健檢中向拜登提供了健康證明，證明中包括了神經學檢查，但其中明確排除了患有帕金森氏症的選項。

拜登5日在美國ABC專訪中表示，他不會接受並公開第三方的認知測驗。事實上，他一直都堅決拒絕進行任何認知測驗，他的幕僚也透露，拜登一直認為沒有進行認知測驗的必要。

倫敦大學學院（University College London）老年精神病學教授霍華德（Rob Howard）則指出，拜登時常表現出帕金森氏症的症狀，包含注意力功能波動、臉部表情和步伐。

不過，他也強調，因為從未親自診斷過拜登，所以無法提供正式診斷，「我不是說這是帕金森氏症，我只是指出他的某些特徵與帕金森氏症一致。」

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