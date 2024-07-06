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CNN預言民主黨推「黃金組合」取代拜登！　7強項打趴川普

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。（圖／路透）

▲CNN認為，如果拜登退選，將會由副總統賀錦麗接棒參選。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登因為在辯論會上的痴呆表現，導致民主黨內部與支持者出現質疑聲浪，然而川普卻狠酸，拜登不會退選，因為民主黨已經沒有其他人選了。不過CNN記者澤萊澤（Julian Zelizer）則認為，就算拜登退選，民主黨也不必擔心，因為他們手上仍有一張「王牌」可以擊敗川普，那就是副總統賀錦麗與密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）所組成的黃金組合。

澤萊澤指出，賀錦麗作為總統候選人，搭配密西根州長魏美桂，這個嶄新的組合不僅有望幫助民主黨度過危機，還有潛力激發出選民的熱情，創造歷史性結果。雖然這樣做存在風險，但同時也能為民主黨重新帶來了激勵人心的機會。

▲▼美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲如果賀錦麗取代拜登，密西根州州長魏美桂有望成為副手。（圖／達志影像／美聯社）

這對黃金組合也符合民主黨策略家大衛•阿克塞爾羅德（David Axelrod）2016年提出的理論。當時他解釋了為什麼川普可以擊敗民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton），同理也可套用於目前的情況。他指出，選民很少會尋求現有情況的複製品，他們想要的是補救措施，也就是說，選民通常希望新人能夠擁有前一任所缺乏的個人特質。

如果拜登退選，一名年輕他數十歲、同時擁有非裔與亞裔血統的美國人作為總統候選人出現在大眾面前，或許能提供選民心中渴望的「改變」。這對女性組合將與川普形成鮮明對比，因為曾經川普身為前總統，代表的只是更多的舊事物，賀錦麗與魏美桂則將呈現美國的新願景。

賀錦麗與魏美桂的競選活動還可以對共和黨造成致命打擊，因為共和黨競選活動總是圍繞著「有毒的男性氣概」。不僅如此，這對組合不單具有象徵性意義，她們都熱情且有效地捍衛著2024年的關鍵議題，包含女性生育權。民調顯示，全國對合法墮胎的支持度很高。而賀錦麗與魏美桂將成為對抗川普的有力武器，後者多次提名3名保守派大法官進入最高法院，同時以推翻羅訴韋德案（墮胎合法化）自豪。

川普在郊區婦女中的支持度不高，但這些婦女在2018年、2020年以及2022年都是極為重要的組織者、宣傳者以及選民，賀錦麗與魏美桂將有足夠的時間，好好利用這一股選舉力量，確保她們能在選舉中脫穎而出。

賀錦麗與魏美桂在執政方面有經驗且具有穩定性。賀錦麗曾擔任加州檢察總長、美國參議員以及副總統。魏美桂則是一名在關鍵搖擺州極受歡迎的州長。兩人都是嚴肅的政策專家，注意執政的細節，很少有人能夠挑戰她們的能力。賀錦麗與魏美桂的組合將象徵著秩序，與川普式的混亂形成鮮明對比，並注入了年輕活力。

▲▼美國總統拜登與美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與美國密西根州州長魏美桂。（圖／達志影像／美聯社）

兩人目前都已經50多歲，屬於X世代（儘管有些人將賀錦麗歸類為戰後嬰兒潮世代）。共和黨將高齡化當作攻擊對手陣營的手段，賀錦麗與魏美桂則可有效利用這點，反將一軍，將年紀太大的炮火轉向川普。這名78歲的總統候選人近日在語法和記憶上表現出困難。

此外，連續性也是一大優勢。隨著賀錦麗競選總統，民主黨可以繼續主打拜登政府的政策成就，從基礎設施到半導體投資。從拜登過渡到賀錦麗將是一個自然的過程，這也使得民主黨能夠穩定已經籌到的大筆競選資金，因為唯有選票得到鞏固，競選資金才不會引發爭議。

最後，賀錦麗和魏美桂都曾擔任檢察官，而川普卻被刑事起訴，因此這也將成為另一個新的賣點：檢察官與被定罪的重罪犯。

▲▼預言民主黨推「黃金組合」取代拜登！　7強項打趴川普。（圖／記者王佩翊製圖）

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