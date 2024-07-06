拜登又口誤　自稱美國首位非裔女性副總統

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透，下同）



文／中央社

美國總統拜登急於向選民證明他仍適任卻又出差錯，最新一次的口誤他自稱是「首位輔佐非裔總統的非裔女性」。

紐約郵報（New York Post）5日報導，現年81歲的拜登（Joe Biden）首次電視辯論表現慘不忍睹，一週後於4日也就是美國獨立日（Independence Day）密集安排與媒體訪談，其中之一是接受費城黑人廣播電台WURD專訪，受訪當下他很努力想擠出合適的措辭卻又口誤。

當他闡述曾經擔任前總統歐巴馬（Barack Obama）的副手，之後選擇賀錦麗（Kamala Harris）作為他的搭檔，似乎是把要講的話搞混了。

他告訴節目主持人洛佛桑德斯（Andrea Lawful-Sanders）：「順帶一提，誠如我說過，我以身為首位非裔女性副總統…為非裔總統效力為榮。」

拜登另於專訪中自誇任命聯邦最高法院首位非裔女性大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson），並且挑選賀錦麗擔任副手、美國得以出現首位亞非裔女性副總統。

但上述出岔只是他專訪期間的數次口誤之一，像是一度他說了很奇怪的話，他說「我還是個孩子的時候，我是第一位在德拉瓦州全州範圍內當選的總統」。

他還說了解非裔力爭上游的不容易，因為他以往不認為天主教徒能夠成為總統，直到逾60年前甘迺迪（John F. Kennedy）當選才實現。

他說：「我注視著甘迺迪並說，『嗯，他─約翰─他當選了，我為什麼不能當選呢？』人民需要值得景仰的事蹟。」

此外，拜登5日下午接受美國廣播公司新聞網（ABC News）錄影，他在專訪坦承辯論表現很糟糕，但矢言奮戰到底，還說只有「萬能的上帝」能叫他退選。