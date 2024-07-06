美智庫提「第2次美國革命」擴張總統權力　川普撇清關係

▲美國前總統川普撇清與「傳統基金會」主導的「2025年計畫」有任何關係。（圖／路透）

文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

美國保守派智庫「傳統基金會」會長日前聲稱美國正處於第2次革命，「如果左派允許，就不會流血」。前總統川普今天試圖與這個團體推動的共和黨新政府藍圖保持距離。

路透社報導，2024年總統大選共和黨籍候選人川普撇清與「傳統基金會」（Heritage Foundation）主導的「2025年計畫」（Project 2025）有任何關係。

這份900頁的藍圖主張大幅改革聯邦政府，包括削減一些聯邦機關、大規模擴張總統權力等。

民主黨人指稱，若川普在11月5日選舉中擊敗現任總統拜登並再次掌權，將採取極端政策，民主黨人也一直在抨擊這項計畫以強調這一點。

許多參與這項計畫的人都曾在川普執政時期為他效力，如果川普勝選，這些人可能進入政府任職。

但川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，他與這項計畫無關。他寫道：「我對2025年計畫一無所知，我不知道幕後有誰。」

他繼續說：「我不同意他們所說的一些事情。」還說他們的一些主張「極為荒謬且糟糕透頂」。

3天前，傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）在川普的前策士巴農（Steve Bannon）的Podcast節目「戰情室」（War Room）中談到第2次美國革命，招致民主黨和其他人批評，認為這是一種隱藏的暴力威脅。

在「2025年計畫」發言人今天提供的聲明中，羅凱文重申，美國人正進行「從菁英和專制官僚手中奪回權力」的革命，且政治左派才有政治暴力歷史。

發言人說，雖然「2025年計畫」為下一任共和黨籍總統提供了建議，但如果川普勝選，將由他來決定是否落實這些建議。