美國富豪表態了　168名商界領袖連署「施壓拜登退選」

▲拜登辯論表現失利，民主黨要求陣前換將的聲音不斷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國多名商界領袖、親民主黨人士5日連署力勸總統拜登放棄競選連任，包括加密貨幣資產投資公司Galaxy Digital創辦人諾佛格拉茨（Michael Novogratz）、前世界女首富華爾頓（Christy Walton）等知名富豪，總計168人在連署信上簽名，向拜登施壓。

華盛頓郵報、彭博報導，這封連署信讚揚81歲的拜登把美國民主從內戰以來的最嚴重威脅解救出來，但今年11月美國民主來到危機關頭，為了鞏固這項功績，「我們要求您結束競選連任，把領導的火炬傳遞給下一代民主黨領導人」。

這封連署信已轉交給白宮高階官員，總計有168人簽署，例如前世界女首富華爾頓、職業美式足球聯盟NFL前總裁塔利亞布（Paul Tagliabue）、加密貨幣資產投資公司Galaxy Digital創辦人諾佛格拉茨、哈佛大學法學院教授勞倫斯雷席格（Lawrence Lessig）等人。報導指出，華爾頓、塔利亞布、諾佛格拉茨3人至今沒有捐款支持拜登競選連任。

現階段尚不清楚民主黨金主最終會對拜登的決定產生多少影響，但在他接受美媒ABC專訪時表示，「只有上帝能叫我退選」，坦言辯論表現糟糕，不過會戰到底，堅信能像4年前一樣擊敗川普。