拜登上任3年「失言失態」24次！狂跌倒又說錯話　超糗時間軸曝

▲《衛報》整理出拜登上任後多次失言與失態的紀錄。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

拜登自上任後就多次因為口誤、失言或是緩慢行為，引發爭議，懷疑他可能有認知問題，不適任總統一職，更被戲稱為「瞌睡喬」。在上周的美國總統辯論會中，拜登的不佳表現引起對他健康狀況的廣泛關注。然而事實上，早在辯論前就已經出現「示警訊號」，拜登長期以來多次出現口誤與其他各種失誤。《衛報》整理了近年拜登的失言時間表，更指出，他上任後舉行的新聞記者會少之又少，是在故意減少出錯機會。

《衛報》報導，拜登的隨行醫師凱文•奧康納博士（Kevin O’Connor）2021年曾經宣布，拜登是一名「健康、精力充沛的78歲男性」，能夠完美履行總統職責。但是他上任後卻依舊出現多次口誤與失言。

有反對派人士更懷疑，白宮內部深知拜登的情況，因此蓄意減少總統親自召開新聞記者會的機會。截至6月底，拜登僅舉行了36次記者會，這是雷根前總統之後，次數最少的總統。而且一旦有記者質疑拜登的健康狀況，拜登的團隊就會採取強硬立場，特別是針對那些暗示他這位美國「史上最老」總統是否仍能勝任工作的人，因此部分記者也擔心會被指控「年齡歧視」或支持川普當選。

▲美國總統拜登力拼連任。（圖／路透）



前《紐約時報》執行主編吉爾•阿布拉姆森（Jill Abramson）在Semafor網站上寫道，「令人驚訝的是，整個國家，包括最有經驗的記者，對拜登辯論表現的醜陋和痛苦的現實感到震驚。」她表示，雖然要報導這件事非常困難，但是還是有可能做到。她認為，美國媒體目前未能履行對執政者的監督職責。

《衛報》也整理了拜登上任後的口誤與失態行為時間表

2021年3月19日：拜登準備搭乘空軍一號飛往亞特蘭大，但卻在登機時連續跌倒3次，對此，白宮發言人將其歸咎於「風太大」。

2022年3月1日：拜登在國情咨文演講中，誤將「烏克蘭」說成「伊朗」，將「德拉瓦州」說成「美國」，將「價格」說成「利潤」。

2022年3月26日：在波蘭華沙演講時，拜登突然脫稿演出，在演說中即興發言，「看在上帝的份上，不能讓這個人（普丁）繼續掌權。」

2022年6月18日：拜登在德拉瓦州海灘的住家附近騎自行車，當時他向記者揮手問好，隨後直接摔車。

2022年9月28日：拜登在公開會議上突然大喊前一個月死於車禍的印第安納州女議員瓦洛斯基（Jackie Walorski）的名字。他說，「傑基妳在嗎？傑基在哪裡？」

2022年10月7日：拜登在馬里蘭州黑格斯敦的經濟演講中說，「讓我先說兩個字：『美國製造』。」

2022年11月1日：在佛羅里達州的一次競選造勢活動上，拜登將通貨膨脹歸咎於「伊拉克戰爭」，但實際上他指的是俄烏戰爭。他後來糾正自己時說，「我想到伊拉克是因為我的兒子在那裡去世。」然而事實上，博•拜登在2009年就已回國，並於2015年在美國因腦癌去世。

2023年4月12日：拜登在出訪愛爾蘭期間，將紐西蘭的「全黑隊」（All Blacks）說成「黑棕部隊」（Black and Tans），後者為創立於1920年的皇家愛爾蘭警隊後備隊。

2023年5月21日：在日本的G7會議上，拜登錯將南韓總統尹錫悅的姓氏「Yoon」稱為「Loon」。

2023年6月1日：拜登在科羅拉多州科羅拉多泉市的美國空軍學院畢業典禮的舞台上，當眾被一個沙包絆倒。

2023年6月8日：拜登稱時任英國首相蘇納克為「總統」。後來還試圖開玩笑緩頰稱，「我提拔你了。」

2023年6月16日：在康乃狄格州的一場槍支安全演講中，拜登在結束時說，「天佑女王。」（God save the queen, man.）

2023年6月27日：在談到北約對烏克蘭的支持時，拜登將俄羅斯的襲擊說成「對伊拉克的猛攻」。他還將印度總理稱為「世界上最大的小國『中國』」的領導人。

2023年6月28日：拜登在白宮告訴記者，「普丁顯然正在輸掉伊拉克戰爭。」他原意為俄烏戰爭。

2023年9月10日：拜登在河內突然當眾語無倫次，白宮發言人只好立刻介入說，「謝謝大家，記者會到此結束。」

2023年9月11日：在911恐怖攻擊的週年紀念演說中，拜登告訴駐阿拉斯加美軍稱，他還記得自己在事發第二天站在那裡，看著紐約的大廈被毀滅。然而事實上，時任參議員的他，直到恐攻發生的9天後才造訪現場。

2023年9月26日：拜登在飛抵密西根州後，從空軍一號下機時，在樓梯上踉蹌。

2024年1月22日：在白宮一場關於生育健康的會議上，拜登將國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas.）誤認為成衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）。

2024年2月4日：在拉斯維加斯的一場競選活動中，拜登對群眾回憶2021年在英國舉行的G7峰會。他說，「來自德國的密特朗，我是說來自法國的，看著我說話……」然而他不僅錯將法國總統馬克宏說成德國人，連名字也說錯，密特朗是法國已故前總統。

2024年2月8日：拜登在回應特別顧問羅伯特•胡爾 （Robert Hur）的報告時，搞混埃及總統與墨西哥總統。

2024年2月11日：拜登放棄超級盃（Super Bowl）的賽前採訪，近年的總統都會接受此採訪。

2024年6月13日：拜登在白宮舉行的「六月節」（解放黑奴紀念日）現場音樂表演，被拍到在隨旋律擺動的眾人中，獨自站著動也不動，表情放空將近1分鐘。

2024年6月18日：拜登在活動上忘記國土安全部長馬約卡斯的名字。

2024年6月27日：拜登在與川普的首場總統電視辯論會中聲音沙啞，思緒中斷，並失去連貫性，後來他將原因歸咎於感冒和時差。