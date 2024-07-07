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出生於台灣！　黃仁勳獲選「美國傑出移民」

▲▼黃仁勳獲選「美國傑出移民」。（圖／翻攝自Carnegie Corporation of New York）

▲黃仁勳獲選美國傑出移民。（圖／翻攝自Carnegie Corporation of New York）

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約卡內基基金會在每年7月4日、美國國慶日當天，公布年度傑出移民（Great Immigrants）名單，而今年輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳也名列榜上，官網更直接寫著，「他出生於台灣。」

紐約卡內基基金會（Carnegie Corporation of New York）每年國慶日都會公布年度傑出移民名單，以鼓勵擁有傑出貢獻的移民。今年的獲獎者出生於16個不同國家，各自代表了公共服務、教育健康、傳媒、藝術和商業等領域。

黃仁勳（Jensen Huang）今年也成功獲獎，官網上也標明他是「出生於台灣」（Born in: Taiwan），於9歲時和弟弟一起搬到華盛頓州，並在1993年創立輝達，更提到他曾被《財富》雜誌評為年度商業人物、被《哈佛商業評論》評為全球100位最佳CEO的第一名，還兩度被《時代》雜誌評為全球100位最具影響力的人之一。

除了黃仁勳以外，還有南韓出生的DC總裁Jim Lee、出生菲律賓且曾獲諾貝爾和平獎的拉普勒（Rappler）執行長瑞薩（Maria Ressa），還有南韓出生的艾美獎得主史蒂芬連（Steven Yeun）等。

卡內基基金會董事長理查森（Dame Louise Richardson）表示，「受到表彰的24位美國人提醒我們，每一代新移民都為我們國家帶來經濟和社會效益、為我們的民主貢獻豐富人才、技能和成就。」

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