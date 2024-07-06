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美國國慶週末假期槍擊頻傳　至少33死數十傷

▲▼槍戰示意圖,犯罪現場,槍戰,駁火,槍擊,槍擊現場,命案現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲7月4日向來是美國一年中死亡人數最多的日子之一。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社芝加哥5日綜合外電報導

美國有關當局說，7月4日獨立紀念日週末假期槍擊事件和其他暴力情事頻傳，造成至少33人喪生，包括芝加哥有11人死亡，全國還有數十人受傷。

美聯社報導，7月4日向來是美國一年中死亡人數最多的日子之一。去年美國國慶日前後發生一連串槍擊事件，造成十多人死亡、60多人受傷；2022年芝加哥近郊的國慶節遊行發生大規模槍擊事件，造成7人死亡。

在更多人聚集參加社交活動、青少年離開學校、氣溫升高等情況下，暴力和大規模槍擊事件時常會在夏季增加。

「芝加哥太陽時報」（Chicago Sun-Times）報導，在國慶週末期間，截至今天上午光在芝加哥就有11人死亡、55人受傷。暴力事件包括昨天發生的大規模槍擊事件，導致2名女子和1名8歲男童喪命。

芝加哥市長強生（Brandon Johnson）表示，最近的暴力事件「讓我們的城市陷入悲傷」。

強生在聲明中表示，今天晚上預計有一場社區集會活動，市府將在週末加強警力部署。

強生說：「最近的暴力事件讓我們的城市陷入悲傷，我們深為悲痛，我們要向受到最近這些事件影響的家庭和社區致以誠摯慰問。」

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