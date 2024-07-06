越南包機直航再一波！　211國際旅客衝花蓮觀光

▲▼「胡志明-花蓮-峴港」國際包機7月5日直航花蓮，帶來211名旅客來花蓮觀光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府及觀光產業積極推動國際包機直航，今年已成功促成包括4月9日的汶萊-花蓮包機、4月12日泰國曼谷-花蓮包機、4月27日越南河內-花蓮包機，3架次共載運近700名旅客直抵花蓮參訪旅遊。5日則迎來第4架次「胡志明-花蓮」滿載211名外國旅客訪花觀光。

本次航班由縣府及花蓮縣旅行商業同業公會共同促成，該會會員詠莉、全順及東陽旅行社推動包機直飛，由越捷航空（VietJet Air）的空中巴士A321執飛。花蓮縣政府於機場安排原民舞蹈表演，搭配主持人以越南語迎賓及花蓮觀光大使志工舉迎賓布條，讓旅客一入境就感受到花蓮的熱情款待及原住民文化特色。



花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府於0403震後積極透過各種方式協助縣內觀光業者復甦，包括先前爭取中央延長「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」的補助年限至114年底，提供外國遊客8人以上團體每晚最高獎勵新台幣1萬2,000元，還可同時申請交通部觀光署針對20人以上團體、2天1夜旅遊補助最高新台幣2萬元的補助。

▲觀光大使志工舉迎賓布條，讓旅客一入境就感受到花蓮的熱情款待及原住民文化特色。

由於0403強震與近半個月來的強降雨，造成中橫、蘇花公路一斷再斷，台鐵因土石流出軌、巨石阻斷通行，花蓮觀光及民眾生計不斷受到打擊，呼籲中央應以民生為重，比照離島模式，積極推動花蓮對各縣市及國外飛機直航，讓人流能順利且安全進出，更便利國際遊客直抵花蓮觀光，讓國際旅客看見花蓮優美自然景觀及多元人文歷史的美好，使震災後的花蓮觀光市場不要再受創傷！

▲花蓮縣政府於機場安排原民舞蹈表演，搭配主持人以越南語迎賓。

縣府觀光處長張志翔表示，花蓮除了優美的自然景色外，精彩多元的活動，搭配的優質住宿、遊程規劃以及伴手禮選擇，是花蓮成為國內外遊客願意一訪再訪的主要原因。本次搭乘包機抵花蓮的國際遊客將參觀東大門夜市、雲山水、鯉魚潭、七星潭等熱門景點，都是東南亞旅客相當喜愛的地點。

花蓮縣府表示，將持續鎖定日本、韓國及馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國、越南等東南亞等地區進行推廣，持續增加國際城市直航點，吸引更多國際旅客訪花及留宿，讓「花蓮走向世界，世界走進花蓮」，體驗花蓮依然美好的自然景致與人文特色，歡迎世界旅人「洄」家遊。



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