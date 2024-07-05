長榮航空擦撞越南機場燈柱左翼凹陷　越媒：誤滑進停機坪

▲長榮航空波音777-300ER客機。（圖／翻攝自長榮航空官網）



文／中央社

越媒報導，長榮航空一架從越南胡志明市飛往台灣桃園的航班，3日起飛前滑行至跑道時，卻「誤滑」進停機坪，撞壞機場的燈柱，飛機左翼也因此凹陷。

長榮航空3日已就這起事故發表聲明。越媒披露事故經過後，長榮航空面對中央社查證並無進一步說法。

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胡志明市公安報今天以「飛機在滑行至跑道時撞上新山一機場的燈柱因為…迷路」為標題，報導這起事故。

報導表示，初步了解，事故發生在3日下午4時4分，長榮航空公司編號BR396航班在胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）撞壞機場燈柱，飛機左翼也出現凹陷。

新山一國際機場與相關單位迅速抵達現場記錄、處理事故。 根據新山一國際機場的資訊，這架飛機滑行至跑道時，卻「誤滑」進停機坪，撞壞機場燈柱，飛機左翼出現凹洞。

報導指出，事故發生時，機場的跑道狀況、號誌、標誌與天氣均符合安全操作標準。飛機撞上燈柱後，機上乘客皆安然無恙，機場營運也未受影響。 相關單位仍在釐清與調查這起事故。

根據長榮航空3日的聲明，由波音777-300ER客機執飛的BR396航班，3日原定於當地時間3時55分起飛。因航機於地面滑行時，左翼前緣意外碰觸燈柱，基於安全考量需檢修，並於3日晚間調派同機型班機，前往胡志明市接回旅客。事發原因尚待相關單位進一步調查。