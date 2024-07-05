連日豪雨重創對外交通　縣長徐榛蔚呼籲中央加速推動花蓮對外直航





▲花蓮縣長徐榛蔚呼籲中央應以民生為重、蒼生為念，積極加速推動花蓮對外直航。

地方中心／綜合報導

0403強震、一千餘次餘震過後，加上近半個月豪大雨影響，中橫、蘇花公路一斷再斷，台鐵因土石流出軌、因巨石阻斷通行，縣長徐榛蔚苦心呼籲，期盼中央應以民生為重、蒼生為念，積極加速推動花蓮對外直航，並且早日建設完善三大重要交通建設，讓花蓮不再是孤島。

回顧近半個月接連豪大雨侵襲，重創花蓮對外交通，慘重災情如中橫公路坍方阻斷交通；蘇花公路土石流崩塌、一斷再斷，衝擊農業產銷、觀光車流進出，貨出不去，人進不來；台鐵火車撞到土石泥流，造成司機員等人受傷，坍方、巨石崩落造成交通封鎖。

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雖有天災地變，長年面對交通困境，但這絕非花蓮人的宿命。縣長徐榛蔚也誠摯呼籲中央政府，應將國人幸福安康作為施政出發點，儘速完善當前受創的鐵路以及蘇花、中橫公路，同時督促交通部早日完成花東快、環島高鐵及國道六號等三大重要交通建設，才能讓台灣重大交通建設完成國際觀光格局最後一塊拼圖，花蓮將不再是孤島。

徐縣長強調，災難雖然帶來巨大損失，但我們共同學習面對自然，重塑自我和重建家園，期勉鄉親在災後重建過程，從中提升應變能力，促進團結和發展，保持樂觀心態，積極面對未來，通過共同努力，我們定能戰勝困難，迎來更加美好的明天。