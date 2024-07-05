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日本友誼市山形市長率51人力挺台南觀光　黃偉哲以芒果、火龍果熱情相迎

▲日本山形市長佐藤孝弘5日與議長長谷川幸司共同率團共51名， 蒞府拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲市長安排今年新推出的「芒果寶盒」及紅白火龍果送給外賓品嚐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本山形市長佐藤孝弘5日與議長長谷川幸司共同率團共51名， 蒞府拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲市長安排今年新推出的「芒果寶盒」及紅白火龍果送給外賓品嚐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本山形市長佐藤孝弘5日與議長長谷川幸司共同率團共51名， 蒞府拜會台南市長黃偉哲，山形市與台南市於2017年締結友誼市，至今已多次由正副首長率團來訪，此次除了行政團隊及工商界人士，還號召 市民組團來台南參訪，力挺台南觀光。

▲日本山形市長佐藤孝弘5日與議長長谷川幸司共同率團共51名， 蒞府拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲市長安排今年新推出的「芒果寶盒」及紅白火龍果送給外賓品嚐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長很高興看到山形市官方帶領市民團來台南參訪，在4日晚訪團剛抵達台南時，就特別安排將今年新推出的「芒果寶盒」及紅白火龍果送給外賓品嚐，山形的朋友能一次吃到多種在日本吃不到的芒果，大呼過癮，黃偉哲市長更特別介紹剛在2024年6月獲得農林水產省核可銷往日本的紅肉火龍果，大推行銷台南物產。

▲日本山形市長佐藤孝弘5日與議長長谷川幸司共同率團共51名， 蒞府拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲市長安排今年新推出的「芒果寶盒」及紅白火龍果送給外賓品嚐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南是一座傳統文化與創新科技融合的城市，不但有豐富的歷史文化也有高科技的台積電厰，希望山形市民們能在台南多停留，欣賞獨特的台南風情。黃偉哲更特別感謝今年2月佐藤市長以及跟長谷川議長親自率團來參加2024台灣燈會，並在活動開幕式安排山形花笠舞表演，讓台南市民更認識山形, 期望未來也有台南市民前往山形市拜訪，加深雙方的交流互訪，祝福台南與山形友誼長存。

▲日本山形市長佐藤孝弘5日與議長長谷川幸司共同率團共51名， 蒞府拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲市長安排今年新推出的「芒果寶盒」及紅白火龍果送給外賓品嚐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

佐藤孝弘市長表示，感謝台南市的各位熱情接待，這次山形市民訪問團是自2019年以來睽違5年來訪台南，希望藉著台南400讓山形市民對台南有更深的了解。這次特別希望藉著品嘗台南美食的體驗，進一步促進市民之間的交流。而山形市也將在8月5日至7日在山形市舉辦花笠祭，希望台南市各位朋友屆時能到山形市來共襄盛舉，衷心期盼兩市間持續友好的交流。

▲日本山形市長佐藤孝弘5日與議長長谷川幸司共同率團共51名， 蒞府拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲市長安排今年新推出的「芒果寶盒」及紅白火龍果送給外賓品嚐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

山形市此次安排市民團參訪台南市立美術館、台灣文學館等熱門景點，以及虹泰水凝膠世界觀光工廠、芒果農創玫瑰綠柏園等，期讓來訪的山形市民朋友感受台南魅力，更加認識台南文化古蹟、產業及農產。

▲日本山形市長佐藤孝弘5日與議長長谷川幸司共同率團共51名， 蒞府拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲市長安排今年新推出的「芒果寶盒」及紅白火龍果送給外賓品嚐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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