雲林、長野深化觀光文化農業交流　張麗善：強強聯手更上層樓

▲日本長野縣廳、觀光機構與雲林縣府、雲林縣觀光協會交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善前往日本進行文化觀光及休閒農業考察行程今（5）日圓滿結束，預計晚間返抵雲林，張麗善指出，此行加深雲林縣與長野縣觀光旅遊推廣、文化交流、旅遊業務推廣，希望未來兩縣在彼此互利、合作互惠下，推廣觀光旅遊產業，甚至能攜手參加國際旅展，舉辦國際宣傳，一起更上層樓。

縣長張麗善表示，去年9月長野縣副知事關昇一郎曾到雲林拜訪，今年3月她到日本長野縣訪問，並與阿部守一知事見面，彼此就觀光與教育領域洽談合作交流事宜，進而促成這次與雲林縣觀光協會一起和長野縣觀光機構交流，感謝副知事關昇一郎與長野縣各觀光機構熱情接待。

▲日本大王山葵農園轉型農業觀光,已成著名景點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

日本長野縣副知事關昇一郎表示，去年9月受到張麗善縣長熱情接待並向他介紹雲林，留下深刻的印象與友誼，加上今年3月張縣長造訪長野縣會面，今天已經是第3次見面，他感到很榮幸也很高興，相信未來長野縣跟雲林縣在各項領域都會有更深入的交流，建立更深厚的友誼。



縣長張麗善指出，長野縣自然景觀、文化特色與休閒農業發展與雲林縣有相近之處，也有各自精彩的地方，透過此次參訪，與輕井澤觀光協會、安曇野市觀光協會與長野縣觀光機構增進交流合作，強強聯手，加速雙邊城鄉發展與觀光產業發展。

雲林縣觀光協會理事長陳宏杰感謝縣長張麗善促成此次交流考察，希望未來兩縣秉持友好互利、合作互惠原則，彼此提供熱門景點、美食、旅宿、特色體驗遊程、在地伴手禮、休閒農業、交通接駁等旅遊資源，促進觀光交流及推廣，甚至可聯合參加國際旅遊展覽、國際宣傳活動等，提升兩地國際旅遊面向知名度。

▲輕井澤被譽為無屋頂醫院,是世界著名森林療癒景點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善縣長表示，長野縣輕井澤地區海拔約1000公尺，從130年前首位加拿大籍傳教士建立別墅開始，就成為日本避暑療養勝地，每年有超過800萬人次觀光客，被讚譽為「無屋頂的醫院」。而古坑草嶺石壁在縣府團隊合作下打造「精準療癒基地」，並經台大實驗林團隊驗證對民眾身心靈正向療癒效果，這次參訪輕井澤，期借鏡輕井澤推動健康觀光經驗，期許將石壁精準療瘉基地塑造為「無藥而癒森林浴場」，讓雲林成為國內外旅客舒緩壓力觀光軸帶。

文化觀光處長陳璧君表示，安曇野市有19間美術館，其中最特別的就是紀念出身安曇野、被視為日本現代雕塑先驅雕刻家荻原碌山的美術館，這座美術館外觀為教堂式建築物，被日本政府指定為有形文化資產，且在明治時期全日本只有6件作品被指定為國家重要文化財，其中2件就是碌山先生的作品。

另位於輕井澤15000平方公尺森林內的「繪本之森美術館」，展示來自世界各國珍貴繪本，參訪這座美術館，可以一邊享受森林浴，又可以看到精彩的繪本，非常療癒。而位於輕井澤銀座老街上的新藝術美術館，展出長野縣在地藝術家、聞名國際草間彌生作品，還有建築師隈研吾設計的玻璃式教堂，成為來到輕井澤遊客定會造訪美術館。

陳璧君處長指出，長野縣將在地的藝術家以及文化融合在一起，形塑一個城市藝術能量，成為吸引全世界遊客觀光景點，這也與張麗善縣長積極打造雲林文化觀光、綠色觀光、健康觀光政策精神相符，兩縣未來會持續在觀光發展等領域加強合作，加速發展。此外，縣府致力打造智慧農業觀光，此行也特地參訪長野縣大王山葵農園，盼借鏡該農園轉型觀光農園成功之處，讓雲林農業與觀光有更多結合的可能。

▲雲林縣觀光參訪團考察日本推展文化觀光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）