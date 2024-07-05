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2024上半年成長152.7%！　中國免簽政策推動外國人來華人數大增

▲北京首都機場,國際,航班。（圖／CFP）

▲北京首都機場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國家移民管理局政策法規司司長林勇勝5日表示，2024年上半年全國各口岸入境外國人達到1463.5萬人次，年成長152.7%，這一成績的實現，與中國對15個國家試行單方面免簽政策，以及與新加坡、泰國等7個國家互免簽證的政策有關。

據《中國新聞網》報導，林勇勝表示，去年以來，中國先後對法國、德國、澳洲等15個國家試行單方面免簽政策，上述國家人員持普通護照來華經商、旅遊觀光、探親訪友及過境可免簽入境停留15日，新增與新加坡、泰國等7個國家互免簽證。

林勇勝表示，據統計，上半年全國各口岸入境外國人1463.5萬人次，年增152.7%。其中透過免簽證入境854.2萬人次，佔58%，年增190.1%，隨著免簽「朋友圈」的不斷擴容，各項政策加速落地，外國遊客「說來就來」遊中國成為現實，「預計今年下半年外國人來華熱度將持續升溫。」

▲▼大陸寒潮,北京故宮雪景。（圖／CFP）

▲隨著中國對不少國家開放免簽，吸引不少外國人前往觀光。（圖為北京故宮／CFP）

林勇勝也指出，2024年上半年，全中國移民管理機構共查驗出入境人員2.87億人次，年增70.9%，其中內地居民1.37億人次，港澳台居民1.21億人次，外國人2922萬人次。

報導指出，為促進中外人員交流，上半年國家移民管理局在北京等20個城市試點實行換補發出入境證件「全程網辦」、推出赴港澳商務簽注「智能速辦」、「全國通辦」等出入境管理政策措施，為西安、青島、太原等10個城市符合條件居民簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。

國家移民管理局也推出放寬來華外國人申辦口岸簽證條件、外國人在北京首都機場等樞紐空港口岸24小時直接過境免辦查驗手續、簡化在華外國人簽證證件申辦材料等便利外國人來華5項新措施，新增浙江、江蘇等地13個縣級外國人簽證證件受理點，口岸簽證業務涵蓋範圍拓展至全國73個城市的100個對外開放口岸，進一步暢通外國人來華渠道，便利外國人在華工作、學習、生活。

根據世界經濟論壇《2024年旅遊業發展指數》顯示，中國在促進旅遊業發展方面位列全球第八，是前十名中唯一的發展中經濟體。

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