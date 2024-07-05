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札幌政府創「交友網站」！強制公開年收入　入會先交單身證明

戀愛,網戀,交友軟體,網友,愛情。（圖／視覺中國）

▲札幌市政府推出「官方」交友網站，所以入會者都必須繳交單身證明，並且接受面試。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

為提高結婚率，日本北海道札幌市政府1日成立線上服務「札幌結婚支援中心」，而這個網頁更被稱為是「官方經營的交友軟體」。想要加入會員的男女必須先經過面談，並提供附有個人照片的身分證明文件與單身證明，以確認真實身分，杜絕戀愛詐騙。值得注意的是，成功入會後，包含年收入等個人資料都會被強制公開。

根據《每日新聞》報導，「札幌結婚支援中心」的入會資格為18歲以上的單身男女，包含居住在札幌市及周邊12個市町村的居民、在當地工作的上班族或有意搬遷至此地的人。最初加入會員時需向政府提供身分證、單身證明、收入證明以及個人照片，但是2年的會費就要價1萬5000日圓（約新台幣3026元）。如果是在12月底前申請入會，則可享有7500日圓的折扣（約新台幣1513元）。

該網站有手機版與電腦版網頁，只要在專屬網站成功加入會員，就可以在網站上搜尋異性會員。而每位會員的年收入、婚姻史、興趣愛好以及自我介紹等相關資料屬於強制公開。不過個人的最高學歷、住家類型及是否有撫養對象等，則可以自行選擇是否公開。

當會員配對成功後，可以選擇在線上或現實中見面，雙方同意後即可開始交往。該服務還提供AI配對功能，根據會員的搜索歷史推薦適合的對象。札幌市政府表示，這個功能可替會員帶來「意想不到的邂逅」。會員招募從7月1日開始，而所有服務預計9月1日正式上線。

為了推廣該項服務，當局也派員舉辦實體說明會，並舉行結婚研討會，希望藉此促進男女之間的交流與結婚。

根據札幌市的資料，2023年共有7907對夫妻登記結婚，與10年前2013年的1萬0914對相比，足足減少了約3000對。一項針對札幌都市圈18至39歲未婚者的調查顯示，有超過6成的人對政府提供「婚活支援政策」抱持正面態度。

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