日本變「大烤爐」！靜岡飆39度　氣象廳示警：明天更熱

▲日本各地迎來高溫酷暑，預計5日還會更熱。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本全國各地4日下午3時前已有61個地區達「猛暑日」（當日最高氣溫超過35度）標準，其中靜岡市的最高氣溫達到了危險的39.3度。東京都心也迎來了今年首次的猛暑日。氣象廳警告，5日預計會有更多地區出現猛暑日，提醒民眾應做好防止中暑的措施。

根據tenki報導，東日本與西日本太平洋沿岸地區4日氣溫飆高。截至當天下午3時，全國就有61個地區的最高氣溫達到35度以上，成為2024年「最熱的一天」。靜岡市的氣溫更是達到39.3度，是全日本2024年首次出現39度以上的高溫。

此外，和歌山縣新宮市也來到37.6度；山梨縣甲州市勝沼37.5度，均超過人類體溫。東京都心在中午12時30分左右測得35度，正式迎接2024年首個猛暑日。截至下午3時，全日本有527個地區的氣溫超過30度，有844個地區的氣溫超過25度。

氣象廳預測，5日將會有更多地區進入酷暑，同時迎來超過35度的猛暑日，預計範圍將進一步擴大，因此各地都需警惕中暑。熊谷、甲府、名古屋以及宮崎等地5日的最高氣溫預計達到36度；東京都心預計達到35度。全日本預計有超過100個觀測點會達到猛暑日標準，酷暑範圍將比4日還要廣泛。

未來一段時間，東日本和西日本仍將持續被溫暖空氣籠罩，特別是西日本地區，預計到8日還會持續炎熱。而沖繩和奄美地區則會持續到11日。