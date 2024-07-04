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日本第4座！　九州川內核電廠1號機服役逾40年

▲▼ 日本九州電力公司川內核電廠。（圖／VCG）

▲日本九州電力公司川內核電廠1號機服役已滿40年。（圖／VCG）

文／中央社東京4日綜合外電報導

日本九州電力公司川內核電廠1號機到昨天服役屆滿40年，今天開始進入服役「逾40年」里程碑，最長可延役20年，成為在日本2011年後制定新規範下的第4座運轉逾40年核電機組。

日本讀賣新聞報導，川內核電廠位於鹿兒島縣薩摩川內市，是台積電設廠的九州地方首座服役逾40年核電機組。其他3座機組分別是位於福井縣高濱町的關西電力公司高濱核電廠1號機、2號機，及位於同縣美濱町的美濱核電廠3號機。

薩摩川內市長要求確保安全

薩摩川內市市長田中良二昨天訪問川內核電廠相關設施，並提出要求核電廠安全運轉的請願書給核電廠幹部。田中叮嚀說，「必須要盡最大努力確保（核電機組）安全性」。

在九州電力公司的4座核電機組中，以1984年7月4日開始商轉的川內核電廠1號機最為老舊。

日本政府在2011年福島第一核電廠核子事故後制訂核電廠新規範，川內核電廠1號機是全日本第一座符合新標準重啟運轉的核電機組，並持續服役至今。1號機目前因為定期檢查停機中，預定8月29日將重啟發電。

在日本政府的新標準下，核電機組原則上最長服役40年，但僅限一次最長可延役20年。

川內核電廠1號機經過特別檢查等手續後，2023年11月跟同核電廠2號機都獲官方同意延役，並在同年12月獲地方同意，成為日本第4座可服役超過40年的核電機組。

日本目前共有33座核電機組，但符合新規範重啟運轉的機組僅12座，其中包括九州電力公司的4座。

重啟運轉機組之所以這麼少，主因2011年福島核子事故後對於核電廠的要求轉為嚴格，且希望重啟運轉的電力公司要獲得地方政府理解需要時間，及原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）持續進行審查。

日本政府改變方針 最大限度利用核電

但另一方面，日本政府在2023年2月改變核能政策方針，從原本的「盡可能減少」變為「最大限度利用」，通過推動核電機組重啟運轉及興建次世代核電廠，也同意核電機組服役逾60年的基本方針。

日本政府之所以這麼做，背後原因跟火力發電排放溫室氣體已成課題等有關。

只不過，日本今年1月發生能登半島地震，造成停機中的北陸電力公司志賀核電廠附近道路相繼中斷，為一旦發生事故的避難留下課題。

對電力公司來說，核電機組的運轉不光是確保供電能力，在經營層面也有正面效益。

以九州電力公司的情況來看，4座核電機組運轉率總計超過9成的2023年度合併決算最終利益，以1664億日圓創歷史新高。

在供火力發電使用燃料費因俄羅斯侵略烏克蘭等持續居高不下之際，九州電力公司估算，每座核電機組帶來的收支改善效果每月上看60億日圓到75億日圓。

台積電在日本興建的晶圓廠落腳九州地方熊本縣，跟半導體相關的產業正在當地群聚，也有業者相繼表達將設置資料中心等設施。在這種電力需求可能增加的情況下，不排碳就能發電的核電廠存在感也在增強。

持續利用老舊核電廠 民眾看法不一

共同社中文網報導，川內核電廠2號機也將在2025年11月服役屆滿40年，當地對安全性的擔憂根深蒂固，但政府主導的活用老舊核電廠政策仍將推進。

長期致力反核電運動的67歲鹿兒島市書店老闆向原祥隆批評，老舊核電廠不知何時會發生事故，「這是把負擔留給下一代，是不負責任的做法」。

另一方面，也有人期待產生經濟效應。川內核電廠1號機目前正接受定期檢查，將有約3000名作業人員在市內停留。72歲男性計程車司機說，資金會流入本地，對於旅遊產業匱乏的薩摩川內來說，未來也需要核電廠。

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