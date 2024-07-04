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日校470人烤肉趴「酒精生火」爆炸害死學生　理事長道歉辭職

日本一間美容學校舉辦烤肉趴時，發生了爆炸事故，造成3名學生受傷，1名學生不幸死亡。（翻攝自pexels）

▲日本一間美容學校舉辦烤肉趴時，發生了爆炸事故，造成3名學生受傷，1名學生不幸死亡。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

日本福岡縣一間美容學院去年（2023）5月時舉辦一場烤肉活動，但過程中不幸發生爆炸意外，造成4人受傷，其中1名18歲男學生不幸身亡。事發如今已1年多，該校理事長古賀英次首次公開道歉並宣布引咎辭職。

綜合日媒《TBS電視台》《福岡放送》等報導，福岡縣柳川市的「Hollywood World美容學院」去年5月24日舉行的烤肉大會，有470名師生參與。當日，一名年僅20多歲的職員在生火時將消毒用酒精倒入木炭中，結果引發爆炸。

這場爆炸事故中，有4人受傷，其中1名18歲的男學生因傷勢過重不幸身亡。事後，古賀英次以及該肇事職員均被依法送辦。

就調查報告指出，這場烤肉趴不幸演變成爆炸意外的主要原因，除了古賀英次建議大家使用消毒酒精生火，無視消毒酒精與火源接觸的危險性外，該校的階級制度嚴謹，導致教職員不敢違背古賀英次意見，儘管古賀英次並未直接指使，但肇事職員為迎合其意圖，將酒精加進木炭中。

調查報告也強調，如果學院不改善體制，未來仍有可能造成類似事件發生；然而事發後1年，古賀英次終於在今（4日）下午首次與學生及家長會面，公開對受害者道歉，並宣布辭職。古賀英次沉痛表示：「由於我的判斷缺乏安全性考量，導致寶貴的18歲生命就這樣被奪走，對此深感悔恨。」


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