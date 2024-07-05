日媒實測：冷氣耗電量「超過電風扇10倍」！　這2招節能又省錢

▲日媒實測，冷氣耗電量是電風扇的10倍以上。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

近年環保意識興起，相較以往，電器產品更加注重節能與減碳，其中有不少新推出的冷氣機在快速降溫的同時，亦具備節能效果。然而即使是省電的冷氣，與電風扇相比，使用下來仍會花費較高電費。不過與此相反，冷氣能將室內溫度降低至舒適的範圍，這也是電風扇無法做到的。

根據FINANCIAL FIELD報導，若以6小時計算，假設冷氣消耗功率為530 W，電價為1度電31日圓（約新台幣6.25元），計算公式為「消耗功率（kW）×使用時間（小時）×電價（度）」，如此一來可得出6小時冷氣電費為「0.53×6×31＝98.58日圓（約新台幣19.88元）」。由於近年節能冷氣推陳出新，因此實際電費可能更低。

假設電風扇功率為50W，同樣以每度電31日圓計算，使用6小時電風扇的電費則為「0.05×6×31＝9.3日圓（約新台幣1.88元）」。由此可見，電風扇的電費比冷氣便宜了89.28日圓（約新台幣18元），因此在電費比較上，電風扇更具優勢。

話雖如此，儘管冷氣電費更高，但是能全面降溫，而電風扇只能提供局部涼爽，因此在酷暑中光是靠電風扇可能無法有效降溫。如果只是單獨一人使用，電風扇或許足夠，但若是一家人一起生活，僅靠電風扇可能完全不夠。

在使用冷氣時，也有2個節能小技巧可以降低電費。首先，減少陽光直射是關鍵，因此可以利用遮光窗簾或百葉窗。即使外出時，也應拉上窗簾或百葉窗，防止室溫因直曬過高。

此外，使用循環扇或電風扇輔助冷氣，可更有效地分布涼爽空氣。將循環扇或電風扇放置在冷氣出風口的對面，就算溫度沒有調太低，也能讓整個房間都感到涼爽。

日本經濟產業省資源能源廳指出，只要稍微調整冷氣使用方法，就可以顯著降低電費。例如，將功率2.2kw的冷氣設定溫度從27度上調至28度，每年可節省約940日圓（約新台幣189.56元）；每天將使用時間縮短1小時，每年可節省約580日圓（約新台幣116.96元）。這些小動作不僅節省電費，還能減少二氧化碳排放，達到節能減碳的效果。

雖然使用冷氣比電風扇耗電，但在酷暑中適當使用冷氣更有助於健康。如果因為過度擔心電費而不開冷氣，可能會導致中暑，因此應平衡節能與健康，合理使用空調。