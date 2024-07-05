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巴西27歲女罹罕病「臉如閃電擊劇痛」　線上籌款赴瑞士安樂死

▲▼巴西27歲女罹罕病「臉如閃電擊劇痛」。（圖／翻攝自TikTok）

▲巴西27歲女罹罕病「臉如閃電擊劇痛」。（圖／翻攝自TikTok）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電

巴西一名27歲女子因患有少見的雙側三叉神經痛，飽受折磨，正在進行線上籌款活動，以實現她前往瑞士安樂死的願望，在社群媒體引起迴響，並掀起對安樂死的討論。

巴西媒體報導，米納斯吉拉斯州班布伊市（Bambuí）居民雷特（Carolina Arruda Leite）長年患有三叉神經痛（Trigeminal Neuralgia），發生機率為10萬人中4至5人，是一種在面部三叉神經分佈區內，如嘴唇、牙齦、面頰和下頜等反覆發作的陣發性、劇烈性神經痛。

三叉神經痛單側多見，雷特的則是少見的雙側原發性三叉神經痛，造成陣發性閃電樣劇痛，每次持續時間短約數秒，長可達數分鐘甚至數小時，發作次數可由每天數次至數百次。這種疾病被形容為醫學上最劇烈疼痛之一的原因，發生原因在科學上仍是謎。

@caarrudar #neuralgiadotrigêmeo #doencasraras #dor #maternidade #hospital #eutanasia ♬ som original - Carolina Arruda

雷特說，過去11年中，她經歷了4次手術，嘗試了各種藥物治療，改變飲食習慣，投入大量時間、金錢和精力尋找任何可以減輕痛苦的方法，但都徒勞無功。最近，她開始使用大麻二酚（Cannabidiol），雖有所改善，但沒有完全緩解痛楚。

現在，雷特想前往瑞士實現安樂死的願望，通過線上籌款活動籌集資金，目標是巴西幣15萬（約新台幣88.9萬元），目前已籌得巴西幣2.4萬。

雷特選擇的瑞士，是世界上允許自願安樂死（Voluntary euthanasia）的少數幾個國家之一，在葡萄牙、荷蘭、比利時和美國幾個州也屬合法。安樂死在巴西屬非法，被視為謀殺。

巴西醫療法律師努尼斯（Mérces da Silva Nunes）說明，安樂死通常是病人或其家屬不願讓病人再受病痛折磨，經過醫生和病人或其家屬雙方同意後而採取了結生命的措施。

也是專門從事醫療法的律師伊藤（Daniela Ito）指出，巴西刑法沒有關於安樂死的規定，這種做法被理解為謀殺，因此被定為刑事犯罪，只有在證明「相關道德價值」動機的情況下，例如安樂死是「出於同情，讓病人免受病痛折磨」，才可能對殺人罪減刑。

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