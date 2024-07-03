正妹叫外送險遭輪暴！　惡狼假裝送餐闖入「邀2友集體性侵」

▲ 努內斯叫外送被假外送員打成重傷。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名女子和友人赴智利度假，用APP叫外送後竟有陌生男子假冒外送員闖入，聯手友人企圖性侵，所幸鄰居聽見她們的呼救後報警，才阻止歹徒犯行，但兩人已經被打得全身是傷，貴重物品也被偷走。

綜合《太陽報》等外媒，31歲前健美運動員努內斯（Maressa Nunes）來自巴西南部馬林加市（Maringá），近期和一名女性友人赴智利聖地牙哥度假，兩人租下一間公寓，6月24日用APP叫外送，後來一名男子敲門，她們以為是外送員便不疑有他開門，未料引狼入室。

男子進入公寓後持槍威脅，將兩人制伏後還打視訊電話給另外2名男子，要他們「一起來性侵」。努內斯和友人害怕受辱，奮力反抗卻遭暴力毆打。

鄰居聽見她們的呼救後報警，真正的外送員抵達時，大樓管理人員也注意到發生異狀，3名男子隨後逃離現場，但屋內包括手錶、珠寶和手機等物品都失竊。當地警方已經著手調查，目前未逮捕任何嫌犯。

努內斯因這起事件受到重傷，眼窩、下巴和鼻子骨折，臉部腫脹到面目全非，需要接受重建手術，全身還有多處瘀傷和咬痕，且她目前無法乘坐一般航班，因飛行中有大出血的風險，至今仍在馬林加治療。友人則傷勢較輕，得以返回巴西。