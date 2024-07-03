　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

暨大附中罕病畢業生「向昆蟲學習不放棄」　特展分享生命歷程

▲陳麒伍父親陳璽合述說陪伴孩子面對病痛的歷程。（圖／新故鄉文教基金會提供）

▲陳麒伍父親陳璽合述說陪伴孩子面對病痛的歷程。（圖／新故鄉文教基金會提供）

記者高堂堯／南投報導

暨大附中應屆畢業生陳麒伍，自小罹患罕見疾病「裘馨氏肌肉失養症」，12歲以後就需倚賴電動輪椅代步，但他不受軀體病痛所限制，投入喜愛的大自然和昆蟲世界，並在家人一路全力支持下，即日起於埔里鎮紙教堂推出「甲蟲少年的蛹室與永世」特展，也展現他對這個世界熱情、堅毅的信念。

新故鄉文教基金會指出，「裘馨氏肌肉失養症」是因染色體異常，造成肌肉急速且持續發炎、退化，並隨著年齡成長而愈來愈無力，最後危及心跳、呼吸，患者通常壽命僅20至30歲；陳麒伍從幼稚園大班即發病，其父陳璽合回顧「當醫生說出病名的那一刻，就等於給我們一個倒數的沙漏。」但他與妻子沒有放棄或消沉，更為了專心照顧兒子，辭去高薪的醫藥業務工作、花了所有積蓄蓋出無障礙空間的房子，要讓他生活起居無虞，而陳麒伍讀國中時遇到很多困難，陳父更報名特教助理人員培訓，取得資格進入校園擔任「書僮」，一路陪伴至今，鼓勵孩子「也許我們不能決定生命的長度，但可以決定生命的廣度和深度。」

▲埔里鎮紙教堂推出「甲蟲少年的蛹室與永世」特展。（圖／新故鄉文教基金會提供）

▲▼▼埔里鎮紙教堂推出「甲蟲少年的蛹室與永世」特展。（圖／新故鄉文教基金會提供）

▲埔里鎮紙教堂推出「甲蟲少年的蛹室與永世」特展。（圖／新故鄉文教基金會提供）

▲埔里鎮紙教堂推出「甲蟲少年的蛹室與永世」特展。（圖／新故鄉文教基金會提供）

陳麒伍在兒時還能走路，就跟著父親參加南投野鳥學會的戶外觀察，從此愛上大自然，對一生短暫卻精采的昆蟲尤其有共鳴，「身穿鎧甲的甲蟲是我的榜樣，我要學習牠勇敢地面對逆境。」他以深刻的觀察力跟細膩敏銳的心，賦予獨角仙、鍬形蟲、糞金龜、蝴蝶等或強韌或勇猛的擬人化個性，即使拿筆非常困難，還是隨身帶著小冊子書寫、手繪、創作，記下每一個與昆蟲當朋友的感動時刻，也因此認識很多專家和前輩、協助父子倆找到曾被獻給日本天皇的台灣三大天牛之一「紫豔大白星天牛」，並有機會去中興大學旁聽昆蟲系課程。

▲埔里鎮紙教堂推出「甲蟲少年的蛹室與永世」特展。（圖／新故鄉文教基金會提供）

暨大附中師長們常以「甲蟲少年」形容陳麒伍：看似小小的，卻可以舉起很重的希望，負重前行的每一步，都示範著不放棄的精神；班導師余美穎鼓勵他寫下在昆蟲世界的感受，國文老師董錦燕、特教老師林鴻哲更協助他在畢業前出版《甲蟲少年的蛹室與永世》自然書寫，並實現昆蟲展的策畫、辦理；陳麒伍寫道：「我的生命，就像昆蟲一樣短暫。」「身體受困，心靈就無法自由嗎？」他表示昆蟲透過成蛹、羽化、蛻變等精采的生命歷程給了他答案，「因為牠們，我擁有新的翅膀！」即使自己可能只有20餘年的光陰，但爸爸從小教他要看淡病痛，把握有限的人生，「每一天都是美好而嶄新的一天。」

新故鄉基金會表示，本次展覽呈現陳麒伍成長的每個重要時刻、歷年的昆蟲收藏以及手繪作品、詩文創作，不只是單純的昆蟲展，更是一位少年與疾病搏鬥，以及一個家庭毫無保留的付出，以及許多人關照守護的心路歷程，邀請民眾一起見證年輕生命鬥士堅韌的生命故事，也歡迎在現場寫下祝福卡，為他獻上鼓勵與喝采。

‧展覽時間：113年7月1日至21日，每日上午9時30分至下午5時
‧展覽地點：紙教堂‧流藝廊（南投縣埔里鎮桃米里桃米巷52-12號）

ET快訊
快訊／台中騎士「跨越雙黃線」　遭砂石車直接撞輾當場死亡
控被男大生硬上2次！大陸長髮妹校園直播：不記得有無戴套
回家變「室內游泳池」百萬裝潢毀了！　3兇手躲高處看戲
4兄弟性侵8歲親妹　四哥認罪！新加坡判關9年鞭24下
台中托嬰寶寶照被貼「豬八戒」！　家長怒告結果出爐
出國大買藥妝！　食藥署示警「8品項」都是醫材

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

暑假開心戲水！花蓮青年住宅游泳池沁涼開放　入場費超親民

張麗善會見群馬縣知事山本一太　推動雲林城市外交

暨大附中罕病畢業生「向昆蟲學習不放棄」　特展分享生命歷程

台61線西濱玄寶大橋施工...7／9~7／22全面封閉...用路人請改道

贏在起跑點閱讀習慣從零歲開始！　南市圖故事童樂嘉年華讓孩子愛閱讀

清境星空攝影大賽即日起至9／30登場　最高獎金1.5萬

2024台南芒果評鑑出爐　黃偉哲肯定得獎農友傑出栽培管理

桃園客庄獨有節慶品牌「義勇祭」　7／6推出系列創新體驗活動

產官合作便民服務　桃園設置包租代管暨租金補貼及租屋諮詢櫃台　　

「桃園市民卡APP全新升級」想法募集　填問券抽iPhone大獎

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

首爾市中心重大車禍！　68歲翁逆向駕駛撞人群

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

暑假開心戲水！花蓮青年住宅游泳池沁涼開放　入場費超親民

張麗善會見群馬縣知事山本一太　推動雲林城市外交

暨大附中罕病畢業生「向昆蟲學習不放棄」　特展分享生命歷程

台61線西濱玄寶大橋施工...7／9~7／22全面封閉...用路人請改道

贏在起跑點閱讀習慣從零歲開始！　南市圖故事童樂嘉年華讓孩子愛閱讀

清境星空攝影大賽即日起至9／30登場　最高獎金1.5萬

2024台南芒果評鑑出爐　黃偉哲肯定得獎農友傑出栽培管理

桃園客庄獨有節慶品牌「義勇祭」　7／6推出系列創新體驗活動

產官合作便民服務　桃園設置包租代管暨租金補貼及租屋諮詢櫃台　　

「桃園市民卡APP全新升級」想法募集　填問券抽iPhone大獎

兩岸比一比！陸船非法越界捕魚頻傳　我方9年扣438艘

澎湖漁船被扣押！　柯文哲要陸講清楚：隨便一個國家扣押另個國家

「垃圾換白米」撿回4.3噸塑膠！　菲律賓淨灘1招成果超驚人

廢除外籍生制度延燒！鋼鐵人出面開「反對」第2槍

快訊／台中騎士「跨越雙黃線」　遭砂石車直接撞輾當場死亡

暑假開心戲水！花蓮青年住宅游泳池沁涼開放　入場費超親民

首爾車禍9死　肇事老翁「錄音檔」曝光！傳和妻大吵：要死一起死

台積電漲19元收979　台股大漲293點來到23172點

英大選民調：工黨有望取得484席　超越1997年壓倒性勝利

每30分鐘發車！「內科南軟」雙園巴士今通車　可先用APP預約座位

地方熱門新聞

石門水庫水位提升近2公尺　供水情況改善

新北跳蛙公車放暑假　12條路線暫停服務

天仙果7月中旬種苗網再上架

苗栗縣副縣長邱俐俐今上任　鍾東錦有期許

許淑華偕韓國瑜赴龍山寺感謝捐助

桃園客庄獨有節慶品牌「義勇祭」　7/6日登場

桃園市民卡APP全新升級　想法募集中

桃園設置包租代管暨租金補貼及租屋諮詢櫃台　

到南投旅宿自備盥洗用品　各有好康

菸蒂、檳榔渣不落地　違者最高罰6千元

西濱玄寶大橋施工　7／9起封閉14天

北港區聯合服務處揭牌　張嘉郡丁學忠讓雲林加速前進

即／花蓮土石流淹沒軌道　台鐵崇德=和仁雙線封閉

屏東縣射擊體驗基地揭牌　國防教育更有趣

更多熱門

相關新聞

埔里市區路邊停車收費7/1啟動　沿線淨空畫面曝

埔里市區路邊停車收費7/1啟動　沿線淨空畫面曝

埔里鎮市區路邊停車收費制度已於7月1日起跑，不少新畫上收費車格的路段2天來猶如被施予「汽車消失術」、瞬間淨空，視覺為之清爽不少，讓當地民眾直呼：「奇景！」不過儘管1小時只收費20元，仍有貪小便宜者將車輛停於車格間隙、規避收費，甚至有雙B名車，警方呼籲駕駛莫違反道路停車法規，否則將開單告發。

機械停車位升空隙大　78歲婦踩空墜3米深

機械停車位升空隙大　78歲婦踩空墜3米深

南投新住民生活適應輔導　壓軸班次埔里鎮登場

南投新住民生活適應輔導　壓軸班次埔里鎮登場

高曼容奪世界選美冠軍　獲聘終身南投縣親善大使

高曼容奪世界選美冠軍　獲聘終身南投縣親善大使

小綠鬣蜥闊別2年同地點現身　暴長至1.2米

小綠鬣蜥闊別2年同地點現身　暴長至1.2米

關鍵字：

埔里鎮紙教堂甲蟲少年的蛹室與永世罕病裘馨氏肌肉失養症

讀者迴響

熱門新聞

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面