安寧歌手醫師潘迪智看安樂死　「沒有辦法中的辦法」

記者李芸樺、實習記者王小萌／台北報導

「我愛你，再見。」守護安寧病房的醫生潘迪智，懂最後一程的痛苦，他還是一名創作歌手，用音樂唱出見證人生百態的體悟。他說之於安寧緩和科醫師，安樂死有標準答案，但他自己認為，安樂死會出現表示安寧緩和做得不夠好，那是「沒有辦法中的辦法」，在台灣推動或許有爭議空間，但他祝福病人選擇。

▲安寧緩和科歌手醫師潘迪智。（圖／《豈有此呂》）

提到安寧醫療，你是否認為是消極放棄治療或等死呢？潘迪智分享之所以做安寧緩和科醫生是因為老師的一句話，「其實病人並不痛苦，因為他們知道自己為何受苦。」當下不懂的他決定探索這句話的真諦，就一直走到了現在。

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他提到，安寧病房就是減輕病人身心靈痛苦，調適好心情面對死亡，可以減輕病人痛苦的方法他都願意做。當主持人呂捷問他如何緩解自己陪伴病人最後一程的壓力，他說音樂就是他調適心情最好的媒介。

▲▼ 潘迪智分享他選擇安寧醫療當專科的甘苦。（圖／《豈有此呂》）

呂捷也分享爸爸罹癌過世的心情，提到身為家屬做再多心理準備，當下還是很難面對，問潘迪智要面對家屬是不是也很難？潘迪智同意表示，他協助第一個斷食善終的個案帶給他很大的衝擊，讓他不斷痛苦思考「誰留下了遺憾」，病人、家屬還是只有他自己。

苦的是那些沒完成的事，更多潘迪智對人終將一死的體悟還有哪些，請鎖定7月3日下午1:10的《豈有此呂》一起療癒。