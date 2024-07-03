　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波音客機遇嚴重亂流！40乘客「沒繫安全帶」撞破機艙　迫降巴西送醫

記者羅翊宬／綜合報導

歐洲航空一架從西班牙首都馬德里飛往烏拉圭首都蒙特維多的班機因為遭遇強烈亂流，造成數十名乘客受傷，部分沒繫安全帶的乘客甚至強烈撞擊機上天花板而導致骨折，最後班機在巴西當地機場迫降。

根據CNN、衛報，總部設置於西班牙的「歐洲航空」一架波音787-9夢幻飛機，於當地時間6月30日晚間11時57分從西班牙首都馬德里起飛，該架載有325名乘客的航班準備飛往烏拉圭首都蒙特維多，預計當地時間7月1日抵達，豈料航班於凌晨2時32分開始遭遇強烈亂流，導致40名乘客出現骨折等嚴重傷勢。

其中一名乘客伊凡潔琳娜（Evangelina Saravia）透露，飛機因為強烈亂流而出現20分鐘的輕微顛簸，之後飛機竟然以時速1000公里突然下降400公尺，導致部分無視規定而未繫安全帶的乘客遭遇嚴重撞擊。

她補充，「（在飛機墜落之前）有人仍在走路，沒有繫上安全帶，有的孩子則是睡覺時沒有繫好安全帶，人們從座位上跌下來，撞到天花板，導致天花板破裂。」

乘客丹尼爾（Daniel Montañez）則表示，當強烈亂流襲來時，他和妻子正繫好安全帶睡覺，醒來時發現其他乘客撞破機艙天花板，之後又跌了下來，「不幸的是，沒有繫好安全帶的乘客遭到傷害，有人受傷、有人倒在地上、有人尖叫，甚至還有人流血，情況相當危急混亂。」

另名乘客則透露，「有些乘客的手臂、臉部、腿部骨折或受傷，約有30人受傷，這種感覺非常可怕，我以為我們會死在那裡，但感謝上帝，這並沒有發生！」

最後，該航班決定迫降在巴西納塔爾機場（Natal International Airport），距離蒙特維多仍有4000公里，至於沒有受傷的乘客則將前往距離納塔爾255公里的伯南布科州首府勒西菲（Recife）。歐洲航空透過社群平台X發文解釋，「該座機場能夠快速滿足有醫療需求的旅客。」

巴西公共衛生部門透露，來自西班牙、烏拉圭、以色列、德國、玻利維亞的40名乘客正在國立醫院接受治療。

另外，還有乘客透過X發布相片，只見機艙天花板因為乘客撞擊而毀損，管線和電線裸露在外。

ET快訊
快訊／準備搶票！　劉德華小巨蛋場次出爐
陸網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲嫩妻：想吹冷氣
LIVE／愛家名醫過夜護理師直擊！潘若迪回應婚變　陸押漁船對
快訊／江坤俊正宮3點發聲！　曝護理師住處：我買的
快訊／為拿手機落海！尋獲遺體　妻小悲痛認屍
亞運國手淪詐團！　曾風光奪冠…上身全裸狼狽落網
海巡急退原因曝！已追進「內水」　恐遭控入侵
涉拍攝、散佈未成年性愛片！　炎亞綸緩刑確定
高中職「身心調適假」全面實施！　每學期可請3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

殘疾女童遭8人集體性侵！下課拖進廁所　「惡狼竟是男同學」

開第一槍！民主黨議員呼籲拜登退選　25人準備「換拜」

「計算機APP」竟然是偷情工具　女查看丈夫手機發現外遇7個月

波音客機遇嚴重亂流！40乘客「沒繫安全帶」撞破機艙　迫降巴西送醫

芬蘭總統：習近平撥打一通電話　就能結束俄烏戰爭

13歲少女海邊被雷擊中當場身亡　爸媽懷疑「身上泳衣」害死她

正妹叫外送險遭輪暴！　惡狼假裝送餐闖入「邀2友集體性侵」

印度10次大型踩踏慘案　打破椰子「階梯濕滑」竟奪逾300條命

新冠後遺症難痊癒！　日本8.5％患者「染疫半年後」生活仍受影響

對決川普！民主黨只有蜜雪兒能超越拜登　可能替代人選曝光

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

首爾市中心重大車禍！　68歲翁逆向駕駛撞人群

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

殘疾女童遭8人集體性侵！下課拖進廁所　「惡狼竟是男同學」

開第一槍！民主黨議員呼籲拜登退選　25人準備「換拜」

「計算機APP」竟然是偷情工具　女查看丈夫手機發現外遇7個月

波音客機遇嚴重亂流！40乘客「沒繫安全帶」撞破機艙　迫降巴西送醫

芬蘭總統：習近平撥打一通電話　就能結束俄烏戰爭

13歲少女海邊被雷擊中當場身亡　爸媽懷疑「身上泳衣」害死她

正妹叫外送險遭輪暴！　惡狼假裝送餐闖入「邀2友集體性侵」

印度10次大型踩踏慘案　打破椰子「階梯濕滑」竟奪逾300條命

新冠後遺症難痊癒！　日本8.5％患者「染疫半年後」生活仍受影響

對決川普！民主黨只有蜜雪兒能超越拜登　可能替代人選曝光

冷氣16度「只吹26度風」！苦主找師傅　1原因秒解：超冷好舒服

韓星金武烈尹昇娥結婚9年還像熱戀！　「牽手扶愛妻下樓」PO照放閃

江坤俊「放閃愛妻後5天」被拍夜會護理師！　正面澄清雙方關係

台61線西濱玄寶大橋施工...7／9~7／22全面封閉...用路人請改道

殘疾女童遭8人集體性侵！下課拖進廁所　「惡狼竟是男同學」

男大生墾丁旅遊！臉上爬滿「老人斑」　嚇壞：以後會防曬

販毒抵償7000元債務　債主見警秒把他抖出來！下場曝光

快訊／準備搶票！劉德華小巨蛋場次出爐「連唱4天」

21歲女大生騎車誤闖國道又逆向！釀3車追撞　她命大僅輕傷

透納雙響砲、新人主投5局失1分　費城人6比4擊敗小熊

國際熱門新聞

札幌分屍案　過程法官都聽不下去

12歲神童錄取名校大學　家庭背景曝光

日圓新鈔出來了！最快提領日曝光

抗通膨有進展！　聯準會主席鮑爾曝「降息時間點」

首爾9死車禍！4銀行員「慶升遷」遭撞死

正妹叫外送　惡狼假裝送餐「企圖集體性侵」

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

印度宗教集會爆「踩踏地獄」　增至116死

踩踏慘案「母妻女」全死　他崩潰尋屍

6年來首次　美國包機「遣返中國非法移民」

印度大規模踩踏事故　增至107死

拜登認了！辯論失常「差點在台上睡著」

習近平與普丁將在哈薩克展開會談

印尼出重手　將對中國商品徵收200％關稅

更多熱門

相關新聞

正妹叫外送　惡狼假裝送餐「企圖集體性侵」

正妹叫外送　惡狼假裝送餐「企圖集體性侵」

巴西一名女子和友人赴智利度假，用APP叫外送後竟有陌生男子假冒外送員闖入，聯手友人企圖性侵，所幸鄰居聽見她們的呼救後報警，才阻止歹徒犯行，但兩人已經被打得全身是傷，貴重物品也被偷走。

巴西大沼澤6月燒毀面積創新高！　超過41.1萬公頃

巴西大沼澤6月燒毀面積創新高！　超過41.1萬公頃

英66歲變態校長戀童！載女童「玩尿逼口交」

英66歲變態校長戀童！載女童「玩尿逼口交」

瑞典通過「有薪育孫假」　帶金孫能請3個月

瑞典通過「有薪育孫假」　帶金孫能請3個月

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

關鍵字：

國際焦點波音夢幻歐洲航空亂流迫降西班牙烏拉圭巴西

讀者迴響

熱門新聞

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

獨／眼球液證明男大生沒酒駕　高大成揭原因

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

他團報「入珠3顆噴2萬」！女友痛到求救

潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面