波音客機遇嚴重亂流！40乘客「沒繫安全帶」撞破機艙　迫降巴西送醫

This is why u need to wear a seat belt the whole flight!



Severe turbulence Hit Air Europa Flight UX045 from Madrid to Montevideo.



30 people got injured due to air pockets on Boeing 787 flight from Madrid. One passenger even got stuck in the luggage compartment above seats. pic.twitter.com/mMEOEEf1FE — Alvin Foo (@alvinfoo) July 2, 2024

記者羅翊宬／綜合報導

歐洲航空一架從西班牙首都馬德里飛往烏拉圭首都蒙特維多的班機因為遭遇強烈亂流，造成數十名乘客受傷，部分沒繫安全帶的乘客甚至強烈撞擊機上天花板而導致骨折，最後班機在巴西當地機場迫降。

根據CNN、衛報，總部設置於西班牙的「歐洲航空」一架波音787-9夢幻飛機，於當地時間6月30日晚間11時57分從西班牙首都馬德里起飛，該架載有325名乘客的航班準備飛往烏拉圭首都蒙特維多，預計當地時間7月1日抵達，豈料航班於凌晨2時32分開始遭遇強烈亂流，導致40名乘客出現骨折等嚴重傷勢。

其中一名乘客伊凡潔琳娜（Evangelina Saravia）透露，飛機因為強烈亂流而出現20分鐘的輕微顛簸，之後飛機竟然以時速1000公里突然下降400公尺，導致部分無視規定而未繫安全帶的乘客遭遇嚴重撞擊。

她補充，「（在飛機墜落之前）有人仍在走路，沒有繫上安全帶，有的孩子則是睡覺時沒有繫好安全帶，人們從座位上跌下來，撞到天花板，導致天花板破裂。」

Air Europa ausente! Luego del siniestro del vuelo UX 045, la tripulación se fue, nos dejaron varados en el aeropuerto de Natal.

No nos dan información de como volveremos a Montevideo @AirEuropa pic.twitter.com/WHkNvfiVis — Mariela Jodal (@MarielaJodal) July 1, 2024

乘客丹尼爾（Daniel Montañez）則表示，當強烈亂流襲來時，他和妻子正繫好安全帶睡覺，醒來時發現其他乘客撞破機艙天花板，之後又跌了下來，「不幸的是，沒有繫好安全帶的乘客遭到傷害，有人受傷、有人倒在地上、有人尖叫，甚至還有人流血，情況相當危急混亂。」

另名乘客則透露，「有些乘客的手臂、臉部、腿部骨折或受傷，約有30人受傷，這種感覺非常可怕，我以為我們會死在那裡，但感謝上帝，這並沒有發生！」

最後，該航班決定迫降在巴西納塔爾機場（Natal International Airport），距離蒙特維多仍有4000公里，至於沒有受傷的乘客則將前往距離納塔爾255公里的伯南布科州首府勒西菲（Recife）。歐洲航空透過社群平台X發文解釋，「該座機場能夠快速滿足有醫療需求的旅客。」

巴西公共衛生部門透露，來自西班牙、烏拉圭、以色列、德國、玻利維亞的40名乘客正在國立醫院接受治療。

另外，還有乘客透過X發布相片，只見機艙天花板因為乘客撞擊而毀損，管線和電線裸露在外。