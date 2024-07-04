明天太陽「今年最小顆」　天文館揭3原因：夏天還是炎熱

▲明天是太陽看起來最小的一天。圖為去年近、遠日點太陽大小差異。（圖／台北市立天文科學教育館提供）



生活中心／台北報導

台北市立天文科學教育館表示，明天（5日）是地球今年離太陽最遠、太陽看起來最小的一天！因距離最遠，接收到的太陽輻射能量少了約7%，但因太陽直射北半球、日照時間長、北半球陸地面積大等因素，民眾仍會感到炎熱。

台北天文館指出，明天13時6分是今年地球離太陽最遠，也是太陽看起來最小的時刻，此時地日距離約1億5210萬公里，相較今年1月3日過「近地點」時的1億4710萬公里，遠了約500萬公里。

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天文館舉例，500萬公里足以塞下超過390顆地球，光速也得花17秒才能穿越。太陽視直徑也比過近日點時小了約3.3％。

因地球繞太陽運行的軌道為橢圓形而非完美圓形，才造成近日點與遠日點的差異。此外，台北天文館指出，受其他星體引力作用與歲差等因素影響，地球通過近日點及遠日點的日期和與太陽的距離也非固定。

與近日點比較，地球在遠日點時接收到的太陽輻射能量少了約7%，但對氣溫影響並不明顯。台北天文館表示，7月時北半球受到太陽直射且日照時間較長、北半球陸地面積較大等因素，對溫度影響遠超過因距離太陽較遠而減少的輻射能量。