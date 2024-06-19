228年來最早夏至周五登場　北回歸線可見「立竿不見影」奇景

▲夏至由北極上空所見地球，北緯66.5度以北的北極圈區域皆在永晝範圍內。（圖／北市天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

本周五是24節氣的夏至，台北市立天文館指出，夏至是指太陽運行至黃道90度的時刻，為北半球一年當中，白晝最長的一天，但在天體運行與曆法規則的影響下，每年夏至時間略有不同，通常在6月21或22日，今年則落在6月21日4時51分，是從1796年之後，228年來最早的一次。

天文館表示，北半球的夏至是一年當中，正午時太陽仰角最高、白晝最長和夜晚最短的日子。以台北為例，夏至白晝長達13時42分，比冬至時的10時34分足足多了快3個小時，在北回歸線通過的嘉義水上和花蓮玉里等地，夏至正午還會出現「立竿不見影」奇景。

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天文館說，北半球「永晝」的範圍也在夏至這天達到最大，北緯66.5度以北的地區都將渡過「白晝之夜」，在北緯48.5度以北，如倫敦、巴黎、溫哥華等地，即使太陽西落，整夜都可以看到黃昏時才會出現的暮光。

天文館指出，夏至的時刻在規律中有著複雜的變化，由於太陽每隔約365.2416日會通過夏至點，比一年365天略多一些，因此夏至時刻每年都會延後約6小時，但閏年時因為多出2月29日，反而會比前一年提早約18小時，今年即為閏年，再加上其他複雜的曆法修正規則，使得今年出現了228年來的最早夏至。