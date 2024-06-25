嫦娥六號成功著陸內蒙古　完成首次月球背面採樣返回　

記者魏有德／綜合報導

大陸「嫦娥六號」返回器今（25）日著陸內蒙古四子王旗預定區域，象徵全球首次月球背面採樣工程順利完成並返回。據了解，嫦娥六號探測器是2日順利在月球背面南極-艾特肯盆地預選區域著陸，並進行採樣工作，此後在完成2次月地轉移入射、1次軌道修正後，返回器與軌道器分離並攜帶月背樣品重返地球。

▲嫦娥六號返回器在內蒙古著陸成功。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》報導，按計劃，回收後的嫦娥六號返回器在完成必要的地面處理工作後，將空運至北京開艙，取出樣品容器及搭載物。國家航天局將擇機舉行交接儀式，正式向地面應用系統移交月球樣品，後續開展樣品儲存、分析和研究相關工作。

嫦娥六號是全球首個前往月球背面採樣的探測器，《央視》也進行返程全程直播。25日13時41分許，嫦娥六號返回器在距地面高度約120公里處，以接近第二宇宙速度（約為11.2千米/秒）高速在大西洋上空第一次進入地球大氣層，實施初次氣動減速。

當嫦娥六號返回器下降至預定高度後，在印度洋上空向上跳出大氣層，到達最高點後開始滑行下降。之後，返回器再次進入大氣層，實施二次氣動減速，降至距地面約20公里高度時，返回器轉入開傘姿態。

約10公里高度時，返回器打開降落傘，完成最後減速並保持姿態穩定隨後準確在預定區域平穩著陸。負責搜索回收任務的發射場與回收系統技術人員，根據北京中心通報的落點位置資訊，將嫦娥六號回收。

嫦娥六號攜回的「月背土壤」具有高度研究價值，大陸官方對於如何分享「月球特產品」供全球科學單位研究，現階段仍無確切方案。