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基隆單身聯誼結合古蹟活化　愛情實境解謎配對率57%

▲基隆單身聯誼結合古蹟活化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆單身聯誼結合古蹟「要塞司令部」活化。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於6月29日舉辦「海洋基隆戀夏物語」單身聯誼活動，提供單身市民互動認識的平台。活動結合中正區的古蹟「要塞司令部」進行實境解謎、還有多樣化的活動派對及甜蜜的午茶饗宴，希望讓忙碌的上班族能藉此認識新朋友，找到人生的幸福伴侶。活動共有60位單身市民參加，在輕鬆浪漫的氛圍及基隆市政府的的助攻下，共促成17對佳偶，配對成功率達57%。

活動中特別安排在占地逾3,000坪，共有三棟古建物的「要塞司令部」中，讓參加者進行時下最受年輕人歡迎的實境解謎。謎題結合古蹟中的實際場景，讓參加者在其中穿梭破關，不只可以將過去嚴肅神秘的軍事營區，經由文化創意的方式轉化活化；也讓參加者在過程中彼此自然互動，同心協力突破難關，愛情也在其中悄悄萌芽！午餐則是在要塞司令部的餐廳「司令洋食廚房」中進行，在主持人的帶領下，不只適時讓參加者彼此交流，更炒熱氣氛，現場氣氛嗨到最高點！

▲基隆單身聯誼結合古蹟活化。（圖／記者郭世賢翻攝）

今年活動同時結合基隆一年一度的盛事「海洋老鷹嘉年華」，同時更邀請參加單身聯誼的朋友於9月21日海洋老鷹嘉年華一起上街遊行，現場還邀請到專業的森巴舞老師進行表演，也讓參加者現場實際與專業舞者互動，氣氛超級歡樂！「海洋老鷹嘉年華會」蔡秋霖理事長表示，希望在本場單身聯誼活動結束後，讓參加者學習森巴舞表演或是製作道具服裝，延續互動機會，創造更多幸福的可能。也希望透由嘉年華的參與，使單身聯誼活動的效益更加發揮。

基隆市民政處指出，市府推出單身聯誼系列活動，廣受市民朋友好評。今年第二梯次單身聯誼將於7月20日舉辦，市民報名也相當踴躍，希望能為基隆帶起一股浪漫風潮，並期望基隆成為最適合婚戀的城市。

▲基隆單身聯誼結合古蹟活化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆單身聯誼結合古蹟活化。（圖／記者郭世賢翻攝）

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