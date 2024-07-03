1周2爆食安問題！肉羹湯吃到塑膠　基隆廟口老店天一香遭勒令停業

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

上周有民眾在基隆「最強滷肉飯」天一香用餐，卻在油豆腐內吃到蟑螂，而昨（2）日又有民眾外帶天一香的肉羹湯，卻咬到透明塑膠物。對此， 基隆市衛生局緊急勒令業者停業，改善環境衛生，等到複查合格後才可復業。

▲民眾吃天一香肉羹湯，吃到透明塑膠物（紅圈）。（圖／翻攝自Facebook／基隆人）

日前有網友在臉書社團「爆料公社二社」PO文表示，他的妹妹6月27日中午到天一香用餐，其中一項餐點是油豆腐，沒想到竟遇到「加菜事件」。一塊油豆腐被咬了一口，而仔細一看裡面竟包著一隻蟑螂，一旁還有被原PO妹妹咬下而分屍的蟑螂屍塊。

▲業者指出，滷製的地方只有鍋具，沒有該透明塑膠物 。（圖／記者郭世賢翻攝）

當時基隆市衛生局前往天一香稽查，已命業者立即停業改善。沒想到昨日又有民眾在臉書社團「基隆人」PO文表示，買了天一香魯肉飯的肉羹湯，吃的時候竟咬到透明塑膠物，「好噁心，直接倒掉」。

業者指出，滷製的地方只有鍋具，沒有該透明塑膠物，而且他們使用的是黃色塑膠袋，網友PO出的像是邊條，但是他們烹煮的地方沒有這東西，還是在查來源是哪裡，看到PO文也是嚇一跳，上次油豆腐事情後就很小心，而且在煮的過程也不會用到那東西。

▲業者講到一半淚崩，說發生這種事情壓力越來越大。（圖／記者郭世賢翻攝）

業者講到一半淚崩，說發生這種事情壓力越來越大，工作人員跟老闆都壓力很大，每天後場被念，開放式的環境已經很小心了，並表示的確有影響到，會維護大家的食安問題，還是希望大家支持。

基隆市衛生局副局長郭香蘭表示，經派員到現場稽查製程以及原料，並沒有異常，為確保民眾飲食安全，已命業者立即停止作業及販售，改善環境衛生，待複查合格後方可復業，若屆期未改善，將依食安法，裁處6萬到2億元罰鍰。

▲衛生局要求停業，改善環境衛生，待複查合格後方可復業。（圖／記者郭世賢翻攝）