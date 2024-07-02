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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「拆樑」是不可能的任務！　黃暐瀚看票數：罷免會成案但不會成功

▲基隆市長謝國樑出席基北北桃市政會議聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑的「拆樑行動」，第二階段連署據稱已跨過門檻，最快9月中旬進行罷免案投票。對此，媒體人黃暐瀚昨（1日）預言，謝國樑罷免案會成案，「但不會成功」。民進黨經歷九合一大選、總統立委大選，兩次投票率高的選舉，卻只在基隆開出不高的票數。現在要在僅4、5成投票率的罷免案，跨過7萬6000票過關門檻，根本是「不可能的任務」。

黃暐瀚於節目《57爆新聞》表示，立委若有罷免案也是明年2月以後的事，但今年8、9月基隆這場「罷免之戰」就先登場了。他預言，謝國樑罷免會成案，「但不會成功」。

黃暐瀚認為，目前傳出各種不同的罷免理由，但謝國樑近日露面卻都沒有生氣，反而是努力做好基隆市政，黃暐瀚認為這是最正確的方向。因為基隆一定有人討厭國民黨，但那些討厭國民黨的群眾也未必這麼恨謝國樑，只因為謝是國民黨籍而已。

黃暐瀚指出，會讓罷免連署門檻過關，只有兩個原因，第一是「青鳥行動」，因為當時就有在找基隆人連署。第二是「年輕人討厭藍營某些政治人物」，當這些政治人物力挺謝國樑時，謝也就被這些人的「仇恨值」影響。

接著，黃暐瀚盤點「中華民國罷免史」，過去「陳柏惟」、「王浩宇」都在極高門檻下被罷免成功，因為這兩人都在罷免期間還全力對戰罷免團體、甚至對嗆群眾。這樣做只是拉高仇恨值，民眾就會罷免這種「嘴巴不饒人」的。

黃暐瀚提到，而過去罷免沒有成功的黃捷，因為她在地方太穩了，高雄就是「綠大於藍」，所以結果就是，反罷免多於罷免1萬票。而林昶佐、黃國昌也曾被提罷免，但依舊沒有選擇對嗆方式回應，所以最後罷免沒有過關，而謝國樑現在也採取「不對嗆」方式處理罷免案。

黃暐瀚分析，罷免成功門檻需要約「7萬6000票」，但謝國樑在競選基隆市長時，可以拿到「9萬6000多票」，與罷免門檻相差2萬多票以上。而民進黨兩次基隆選舉，2022市長選舉，蔡適應僅拿「7萬1000多票」、2024立委選舉，鄭文婷也只拿6萬9000票，都比罷免門檻還低。

黃暐瀚總結，經歷九合一大選、總統立委大選，這兩次投票率高的選舉，民進黨在基隆卻只能開出這樣的票數。只要謝沒有仇恨值，就算討厭謝國樑的基隆民進黨支持者都跑出來，要在僅4、5成投票率的罷免案，跨過7萬6000票的過關門檻，根本是「不可能的任務」。

最後，黃暐瀚強調，「拆樑」成功機率不高，國民黨也已經啟動「固樑小組」反擊，且基隆市副市長更是民眾黨籍，所以最終民進黨只能開出「偏綠選票」，很難達到7萬6000票門檻。但過程若造成謝國樑「傷筋動骨」，一定會對連任產生影響。而外界討論市長補選，只是為了讓罷免案有「期望值」，讓大家願意動起來。

▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

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