「拆樑」只是罷免第一槍　賴士葆嘆：民進黨要守護的是哪種民主？

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭運興／台北報導

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑的「拆樑行動」，第二階段連署數據稱已跨過門檻，最快可能在9月中旬進行罷免案投票。對此，國民黨立委賴士葆今（3日）表示，民進黨高喊守護民主，但這陣子所作所為皆是摧毀民主，批前基隆市長林右昌想藉罷免案「掩飾任內缺失」，認為「拆樑」是民進黨罷免行動「第一槍」，希望一刀斃命的「骨牌效應」帶動明年的罷免潮，他質問，民進黨要守護的是哪種民主？

賴士葆於臉書表示，冷靜探討「罷免案」，很多人納悶「謝國樑」沒有怠忽職守，沒有操守爭議，沒有做錯事，為什麼要被罷免？從導火線論起，「基隆東岸商場爭議」經過法院審理，產權回到市府，這本是美事，根本不該扯上罷免緣由。

賴士葆說，謝國樑護市產有功，相對映的就是前市長林右昌的失職，差點讓市產淪落財團手上。另外林右昌任內的美術館、田徑場、城際轉運站等場館都爆發諸多問題，身為民進黨的秘書長，林右昌好像要藉罷免案來「掩飾任內缺失」，透過公民力量將拆樑案升高，一旦成真，再繼續操作收割大罷免潮。

賴士葆認為，執政黨高喊守護民主，這一陣子所作所為皆是摧毀民主。例如，不接受立法院通過「國會改革法案」，透過覆議、釋憲的民主程序要讓法案失效。執政黨更因為在立法院沒有過半席次，於是醞釀在明年2月發動大規模「罷免行動」，希望可以複製8年前，全面執政為所欲為的榮景。

賴士葆批評，民進黨即便知道罷免案，會讓社會不斷的撕裂、紛爭、動盪，但仍然付上再大代價也在所不惜。政黨利益永遠優於全民利益，這一切「少數不服從多數」，竟「師出有名」，透過民主程序，但究其初衷卻是無所不用其極，用政治鬥爭手段，扭曲民主的程序。

賴士葆強調，罷免謝國樑是民進黨罷免行動的「第一槍」，希望一刀斃命的「骨牌效應」可以帶動明年2月份的罷免潮。用仇恨製造對立，發動仇恨動員，把在野黨貼上「中共同路人」的標籤，進行政治惡鬥。賴士葆質疑，台灣的民主被民進黨蓄意操作，扭曲到背離民主精神，民選獨裁的新威權治國，要守護的是哪一種民主？

▼國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）