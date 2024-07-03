藍議員曝反擊拆樑關鍵！韓國瑜是前車之鑑　「冷戰或熱戰是變數」

▲藍營桃園市議員黃敬平評估拆樑關鍵。（圖／記者沈繼昌攝）

實習記者歐承翰／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，目前第二階段已達標，且連署突破四萬份。對此，國民黨桃園市議員黃敬平表示，藍營內部對於拆樑行動跨過第二階段感到意外，未來國民黨會以冷戰或是熱戰處理，將牽動罷免變數，「若是冷處理，恐像韓國瑜被罷免」。

黃敬平1日在政論節目《關鍵時刻》坦言，藍營內部剛開始認為，拆樑行動第二階段不會過關。最後兩個禮拜，民進黨秘書長林右昌和多名基隆市議員喊話，提供服務處連署收件，動員起來就匯流了，這超出藍營的基隆基層及黨中央預估。

「藍營到底要攻還是守；要冷還是要熱？」黃敬平分析，冷戰為最下策，從過去韓國瑜及其他罷免案去看，只要冷處理的話，大概都是非死即重傷，等著被人家凌遲。

至於熱戰，黃敬平指出，藍營地方喊出，「你罷謝國樑，我就罷免童子瑋；你罷藍，我就罷綠」。他也說，可能會激起最瘋狂的藍綠對立效應，基隆市選舉人數2022年大概是30萬7913人，只要4分之1以上，也就是76979票即可罷免，以當時民進黨基隆市長候選人蔡適應得票，再催出5到6千票即可罷免，所以在這個節骨眼，勢必要把不同意罷免的票數催到8萬票以上。

針對罷免是否會成功，黃敬平則說，地方認為一半一半，在國會改革風波後，謝國樑成綠營宣洩情緒的出口，也有另一派預估，謝國樑可能低空驚險掠過。還有一些狀況，他要是不能讓基隆市民買單的話，就會產生很大的變數。