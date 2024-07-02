拉拉山春季高山烏龍茶評鑑　茶農林誠忠蟬聯特等獎

▲桃園市副市長蘇俊賓（左）今天頒獎給蟬聯拉拉山春季高山烏龍茶特等獎的茶農林誠忠。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市農業局今（2）日舉辦「年度桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑」，其中茶農林誠忠蟬聯特等獎榮銜，副市長蘇俊賓代表市長張善政出席頒獎典禮時指出，復興區擁有得天獨厚自然環境，日夜溫差高達10度以上，成為台灣北部高山茶優質產區，特別恭喜蟬聯特等獎茶農，也歡迎全國鄉親到桃園復興一同品茗。

農業局指出，高山烏龍茶評鑑比賽獲獎名單如下：特等獎，林誠忠。頭等獎，翁增蔚、張家興、林誠忠。金質獎，林嘉文。銀質獎，吳金池、黃得魁。優質獎，楊景韓、陳碧南、湯智暉。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席頒獎典禮，會後與出席來賓合影。（圖／市府農業局提供）

蘇俊賓表示，復興區土壤屬排水性佳的石礫土，加上農民精良種茶技術，成為臺灣北部高山茶優質產區，這次評鑑比賽更引入風味輪，透過直覺式與圖形化方式，讓茶葉風味評鑑更為客觀，特別恭喜登瓦祿茶園林誠忠先生成功蟬聯特等獎殊榮；桃園農產有品質好、環境好、產品資訊好且價錢公道「三好一公道」特色，更可謂物美價廉。

桃園市農業局局長陳冠義說明評鑑標準，由農業部茶及飲料作物改良場專家依據茶品外觀、水色及香味進行評選，包括有特等獎1名、頭等獎5名及金、銀質獎各10名等獎項，審查項目分為茶葉外觀色澤、水色、香氣、滋味與葉底等，以綜合評鑑茶葉品質。為讓評鑑結果更具識別性，特別規劃出茶葉分級包裝制度，層層嚴格把關讓消費者買得安心、喝得放心，也可讓桃園市復興區拉拉山好茶滋味持續飄香。

▲桃園市農業局舉辦拉拉山春季高山烏龍茶頒獎典禮，以推廣復興區高山烏龍茶。（圖／市府農業局提供）

此外，今天除頒發拉拉山高山茶評鑑獎項，還表揚「全國優質安全綠竹筍評鑑」獲獎農友及「桃園市復興區繪畫競賽」得獎學童，一場活動同時滿足「好喝、好吃、好看」盛宴，呈現復興區多元豐富農業資源，桃園市府將持續攜手中央、區公所及農會全力支持農民提升產值，兼顧環境、品質、旅遊等多元面向發展，讓全台灣都看得見。