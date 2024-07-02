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拉拉山春季高山烏龍茶評鑑　茶農林誠忠蟬聯特等獎

▲桃園市副市長蘇俊賓今天頒獎給蟬聯拉拉山春季高山烏龍茶特等獎的茶農林誠忠。（圖／市府農業局提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓（左）今天頒獎給蟬聯拉拉山春季高山烏龍茶特等獎的茶農林誠忠。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市農業局今（2）日舉辦「年度桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑」，其中茶農林誠忠蟬聯特等獎榮銜，副市長蘇俊賓代表市長張善政出席頒獎典禮時指出，復興區擁有得天獨厚自然環境，日夜溫差高達10度以上，成為台灣北部高山茶優質產區，特別恭喜蟬聯特等獎茶農，也歡迎全國鄉親到桃園復興一同品茗。

農業局指出，高山烏龍茶評鑑比賽獲獎名單如下：特等獎，林誠忠。頭等獎，翁增蔚、張家興、林誠忠。金質獎，林嘉文。銀質獎，吳金池、黃得魁。優質獎，楊景韓、陳碧南、湯智暉。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席頒獎典禮，會後與出席來賓與得獎者合影。（圖／市府農業局提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席頒獎典禮，會後與出席來賓合影。（圖／市府農業局提供）

蘇俊賓表示，復興區土壤屬排水性佳的石礫土，加上農民精良種茶技術，成為臺灣北部高山茶優質產區，這次評鑑比賽更引入風味輪，透過直覺式與圖形化方式，讓茶葉風味評鑑更為客觀，特別恭喜登瓦祿茶園林誠忠先生成功蟬聯特等獎殊榮；桃園農產有品質好、環境好、產品資訊好且價錢公道「三好一公道」特色，更可謂物美價廉。

桃園市農業局局長陳冠義說明評鑑標準，由農業部茶及飲料作物改良場專家依據茶品外觀、水色及香味進行評選，包括有特等獎1名、頭等獎5名及金、銀質獎各10名等獎項，審查項目分為茶葉外觀色澤、水色、香氣、滋味與葉底等，以綜合評鑑茶葉品質。為讓評鑑結果更具識別性，特別規劃出茶葉分級包裝制度，層層嚴格把關讓消費者買得安心、喝得放心，也可讓桃園市復興區拉拉山好茶滋味持續飄香。

▲桃園市農業局舉辦拉拉山春季高山烏龍茶頒獎典禮，以推廣復興區高山烏龍茶。（圖／市府農業局提供）

▲桃園市農業局舉辦拉拉山春季高山烏龍茶頒獎典禮，以推廣復興區高山烏龍茶。（圖／市府農業局提供）

此外，今天除頒發拉拉山高山茶評鑑獎項，還表揚「全國優質安全綠竹筍評鑑」獲獎農友及「桃園市復興區繪畫競賽」得獎學童，一場活動同時滿足「好喝、好吃、好看」盛宴，呈現復興區多元豐富農業資源，桃園市府將持續攜手中央、區公所及農會全力支持農民提升產值，兼顧環境、品質、旅遊等多元面向發展，讓全台灣都看得見。

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