搶攻韓國市場　台南市農業局率團參加2024韓國國際食品展

▲台南市農業局率團參加2024韓國國際食品展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市農業局積極開拓海外新興市場，相繼今2024年3月在東京食品展及4月新加坡食展接單成績亮眼外，6月接續前往亞洲第四大規模的2024首爾國際食品展參展（SEOUL FOOD 2024），以當季盛產的芒果為視覺主體，沁涼的鮮黃色在參展攤位中受人矚目。

首爾國際食品展自6月11日起至14日止為期4天，在KINTEX會展中心登場，台南市農業局打造「台南物產館」，融合台南在地特色與韓國特有飲食文化，蒞臨貴賓有駐韓台北代表部經濟組長黃中兆、韓國台貿中心主任賴登科及KOTRA駐台辦事處次長李暢翼，現場準備多樣農特產樣品試吃，包含使用台南海味虱目魚製成的魚板、結合韓國年糕特製的魚板年糕及虱目魚丸等，熟悉又創新的台韓口味，吃完了關東煮再來份芒果冰、果汁氣泡飲及香甜的鮮芒果以及東山即溶黑咖啡，試吃的民眾們大呼過癮，活動舉辦期間受到熱烈迴響，成功吸引眾多當地消費者及通路商洽詢，買氣熱絡，預估芒果鮮果接單至少150公噸，加工品預估超過1000萬。

這次台南市府首次進軍首爾食品展設台南館觀區，台南市農業局徵集以往參加東京及新加坡食品展及台南頂及芒果供應商，共6家廠商、2間合作社及2間農會，超過20項台南優質農產品於現場展示提供國際買主洽詢。包含綠園牧場股份有限公司、鮮饌國際有限公司、瓜瓜園企業股份有限公司、台江農業生技股份有限公司、台灣陽光菓菓有限公司、貫金食品股份有限公司、玉井聯興青果生產合作社、保證責任台南市南化果菜運銷合作社、台南市東山區農會及麻豆區農會。

黃偉哲市長表示，南市府一直致力於開拓外銷市場，透過跟農民及各地農會、貿易商、通路商合作，由市府農業局出面整合資源，讓台南出產的農產品品質及數量能穩定供貨到多元化的通路，不僅能提升台南農產價值，更能透過品質保障來持續穩固外銷通路，這次首爾食品展是台南市第一次參展，期望能籍由食品展旗插韓國，並把台南的農特產推向國際。

農業局長李建裕指出，台南在地業者出口的加工與冷鏈技術已經相當成熟，整體冷鏈制度符合食品衛生安全規範，此次台南物產館集結台南嚴選的熱銷商品，包含芒果鮮果、冷凍鳳梨及芒果果丁，麻豆特產的蜜香文旦柚汁跟鳳梨米麴飲、蜂蜜柚子吸凍飲等特色飲品，還有東山區口感香醇的即溶黑咖啡、台農57號地瓜脆片、果乾、水果牛軋餅、虱目魚粥、魚板等虱目魚相關產品及台江香絲禮盒產品等，都是台南在地出品的經典農漁特產品，期望首次出擊就能吸引韓國廣大消費者及通路商的青睞。

為擴大宣傳渠道，台南市政府農業局11日在韓國京畿道世界超市（SEGYERO Mart)舉辦芒果上架記者會，農業局長李建裕表示，京畿道人口稠密，世界超市在此地區有20間分店，因品項齊全深受在地民眾的喜愛，此次參加韓國國際食品展與舉辦上架推廣記者會的同時，也是希望能為台南業者爭取開拓新的外銷通路，能夠深耕韓國市場，促進台韓美食交流。