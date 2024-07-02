動不動就亮槍！桃園男恐嚇騎士、亂射公司還撞警車　在押中又被訴

▲林姓男子今年2月間為女友出氣，涉嫌持槍恐嚇對方，還因行車糾紛持槍逼迫騎士刪除行車紀錄器，甚至拒警盤查涉嫌倒車衝撞員警。（示意圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年2月間陪同女友赴約，因不滿對方催促，竟持槍恐嚇對方；林男另於今年3月間出借非制式衝鋒槍給友人，未料對方卻持槍在八德區某處工廠向廠方射擊一槍，導致落地窗玻璃毀損；林男還於今年4月間開車行經八德區，與騎士發生行車糾紛，竟持槍威嚇騎士刪除行車紀錄器；4月間在桃園區開車時被桃園保大攔查，竟倒車衝撞警車，導致2警受傷，後來仍被員警負傷追緝到案；桃園地檢署偵結依恐嚇、槍砲與妨害公務等罪嫌起訴，林男目前在押中。

檢警調查，45歲的林姓男子於今年2月15日前後因女友遭另名男子催促赴約，林男陪同赴約到場時竟持手槍指向對方恐嚇，導致男子心生畏懼，事後向警方報案；同年3月2日前後，林男收受友人贈與一把非制式衝鋒槍與制式子彈4顆，得知蔡姓友人欲與他人談判，竟出借該把衝鋒槍給蔡，蔡姓友人為試槍遂於3月3日上午近9時許，開車行經龜山區文宮一路，向某公司射擊一發子彈，子彈貫穿公司玻璃，導致落地窗內側玻璃毀損不堪使用，後因林男因持手槍射擊他人被警方查緝到案，循線在龜山區山鶯路查獲連嫌到案，並起出非制式衝鋒槍與手槍等證物。

檢警還查出，林男涉嫌於2月22日因開車搭載友人，行經八德區茄里埤塘公園附近時，因不滿後方重機騎士鳴按喇叭發生行車糾紛，一路尾隨在八德區廣福路等紅綠燈時，友人下車怒嗆騎士，林男不滿騎士態度竟持槍恐嚇，還要求騎士刪除行車紀錄器畫面。

另外，林男於4月8日下午3時45分許，開車搭載因毒品案遭通緝之2名友人，行經桃園區大興西路2段、永安路路口處時，被桃園保大發現後座乘客未繫安全帶，員警欲攔停盤查，林男明知5名員警身穿制服為公務人員，唯恐2名友人通緝身分及身上可能藏有毒品風險，拒絕警方攔查且駕車高速逃離，保大員警驅車追趕，林男一度倒車衝撞警車，導致2名員警手擦傷等傷勢，員警仍負傷追緝，在桃園區大觀路攔查到案。

桃檢複訊時，林男坦承犯行，桃園市八德與刑事局警方則提供相關槍枝等證物報告佐證，檢方偵結依恐嚇、槍砲與妨害公務等罪嫌提起公訴，林男目前因案在押中。