蘇俊賓出席徵才活動　肯定退輔會職訓中心培育企業專才

▲副市長蘇俊賓(左二)參觀退輔會職訓中心實習工廠。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市就職處與退輔會職訓中心共同舉辦的「美好職涯、一鹿精彩」徵才活動，14日在位於桃園區虎頭山下的退輔會職訓中心登場。副市長蘇俊賓出席活動表示，退輔會職訓中心是全國專屬退除役官兵職業訓練場，歷來對於市府各項政策非常配合及協助，也陸續開辦職訓班提供榮民(眷)及退役官兵受訓機會。

蘇副市長首先抵退輔會職訓中心實習工廠，觀摩機械設計與CNC多軸加工班職訓班成果。退輔會職訓中心關永忠主任表示，113年中心開辦精密機械、機械修護、能源服務、物業管理、餐飲服務、資訊服務、創意設計等七大職群71班職訓班，以機械設計與CNC多軸加工班來說，每日8小時，長達6個月共900多小時的訓練期，可培育出企業所需的專才。今年度全部預計訓練超過1,600人，歷年訓後就業率達88%。

▲蘇副市長出席「美好職涯、一鹿精彩」徵才活動。（圖／記者楊淑媛攝）

接著轉往「美好職涯、一鹿精彩」徵才活動會場，與徵才活動的廠商及求職者加油打氣，並逐一檢視工作職缺的內容，幫民眾的勞動權益把關，只要是有技術有能力有熱忱的朋友都非常歡迎來投遞履歷。今日的徵才活動計邀請50家廠商，其中不乏在地的知名廠商，超過1,800個工作職缺，包含交通業、飛機維修業、紡織業、製造業、飯店服務業等多元產業職缺提供民眾選擇，當日參加人數568人，媒合率80%。

勞動局長李賢祥表示，為提升桃園市退休勞工就業意願，並延緩勞工退離職場年齡，藉由就業獎勵鼓勵退休勞工重返就業市場，桃園市就業職訓服務處積極推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對設籍桃園市，年滿50歲以上待業勞工，於就業服務據點辦理求職登記，經由就業服務據點開立介紹卡且推介工作地位於本市之職缺，經面試錄取，受僱於同一事業單位連續就業滿90日，每人補助1萬元。

包括勞動局長李賢祥、就業職訓服務處長陳秋媚、桃園區副區長邱創正、退輔會職訓中心主任關永忠、副主任范佳慧等均一同出席活動。