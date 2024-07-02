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社會 社會焦點 保障人權

凌晨見檳榔西施1人顧店...他露鳥掏弄　桃園變態男這下慘了

▲桃園市李姓男子於去年9月間某日凌晨在大園區某檳榔攤見檳榔西施獨自顧攤，佯裝購買檳榔卻趁其不備之際公然露鳥拉扯。（圖／達志示意圖）

▲桃園市李姓男子於去年9月間某日凌晨在大園區某檳榔攤見檳榔西施獨自顧攤，佯裝購買檳榔卻趁其不備之際公然露鳥拉扯。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子於去年9月間凌晨佯裝購買檳榔進入大園區某處檳榔攤，見僅檳榔西施一人顧攤，竟趁其不備之際公然露鳥還掏弄，嚇得檳榔西施花容失色報警；桃園地院審理時，李男坦承犯行不諱，法官查出李男曾有前科並已服刑完畢，5年內再犯應屬累犯，法官審結依公然猥褻罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，29歲的李姓男子於去年9月11日凌晨1時許，在桃園大園區某路上看見路旁檳榔攤僅檳榔西施1人顧店，竟心生歹念，佯裝欲購買檳榔，趁其拿取檳榔時卻公然露鳥，還做出掏弄等猥褻動作，檳榔西施嚇得尖叫，立即打電話報警處理，案經大園警方員警到場處理，將李男帶回偵訊；桃園地檢署複訊後依公然猥褻罪嫌向院方聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，被告李嫌坦承不諱，法官根據證人即檳榔西施指證、大園警方提供路口及店內監視器畫面截圖佐證，足認被告李男犯行明確，法官認為被告係觸犯公然猥褻罪嫌。

法官認為，被告曾受有期徒刑已執行完畢，根據台灣高院刑案資料查註，被告曾因刑案遭判決有罪執行，被告其於有期徒刑執行完畢5年內再犯有期徒刑以上之罪，係觸犯刑法第47條之累犯；法官審酌被告因不明原因，於不特定人得共見共聞之檳榔攤內，且於凌晨深夜時分趁告訴人一人顧攤時，竟公然裸露性器官，破壞社會秩序及善良風俗，造成他人驚嚇及厭惡感，法官審結依公然猥褻罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，本案仍可上訴。

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