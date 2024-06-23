新北農業局模範績優公務員　展積極公共服務精神

▲公職獸醫師林蔡祿平時幫毛寶貝醫療，業務上除推廣毛寶貝認養也積極參與國際公共衛生議題。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（23日）是聯合國公務員日，也是我國「公共服務日」，期許各機關公務人員以「積極、關懷、熱忱、奉獻」的公共服務精神為目標。新北市農業局鄭媚尹科員推動萬金杜鵑品牌榮獲113年模範公務人員，袁恒德股長首創雙北聯合組訓使新北市獲坡地金育獎肯定、新北市政府動保處林蔡祿技士發表臺灣首篇動物血清學研究論文，兩人雙雙榮獲112年績優人員。

成功打響「萬金杜鵑」品牌

鄭媚尹科員最初辦理萬金杜鵑花展正好適逢萬里最長雨季，連續下了近40天的雨，場地泥濘不堪，緊急商請萬里區漁會及金山地區農會協助火山浮石與稻殼進場，開展前晚還與主管們在展場拿著鏟子做最後的場地整理，最終開展當日天氣放晴，讓花農及藝術家的杜鵑花藝作品得以完美呈現。鄭媚尹推動萬金杜鵑品牌，從瑪鋉溪畔的杜鵑小花屋到現今與藝術家的跨界合作，不僅讓大眾知悉新北市萬金地區為全臺最大的杜鵑花苗產地，也凝聚在地花農、店家、藝術家及各協力單位意見，推動萬金杜鵑全年經濟，並打造萬金特色景點，品牌推動迄今已創造在地超過7億經濟效益，亦獲得2023年雪梨設計獎、紐約設計獎、紅點設計獎、德國設計獎及亞洲設計獎等5項國際獎項肯定。

▲鄭媚尹科員辦理萬金杜鵑品牌營造及推廣工作。

「坡地金育獎」連創佳績的重要推手

袁恒德股長起初辦理農業部山坡地管理工作考核業務時，尚不熟悉業務，除向前承辦人請教外，為更快地進入狀況，也時常自主加班查閱相關檔案及資料，歷經一年的磨練與準備，並與主管及同仁討論規劃聯合取締、數位化管理、創意宣導、主動輔導政策，發揮團隊合作精神，專業把關水土保持安全，也為新北市拿下連續三年「坡地金育獎」全國績優；112年更積極舉辦全國首創雙北聯合水保服務團組訓，交流分享案例與經驗，並以創意多元、不斷精進、親民活力三大坡地管理方向為主軸，為新北市在坡地金育獎創下新的里程碑。

發表臺灣首篇動物血清學研究論文

動物保護防疫處林蔡祿技士除了在公務上不遺餘力外，更利用公務之餘，致力研究新興人畜共通傳染病，持續與中興大學獸醫學院周濟眾及徐維莉教授保持學術交流，善用下班時間埋首於研究與論文撰寫直至深夜，並與教授進行線上討論，分別於去年2月及12月成功發表2篇關於「發熱伴血小板減少綜合症台灣動物血清學調查」於感染學領域國際學術知名期刊「Viruses」，並均列為作者之一，以警示國人傳染病風險，在公共衛生議題上具重大貢獻。

▲袁恒德股長擔任首創雙北水保服務團組訓講師引言人。

農業局長李玟表示，透過公共服務日讓民眾瞭解公務人員執行各項政策對社會的貢獻與價值，更重要的是激發公務人員對於社會的責任，致力實踐用心服務、用愛關懷。感謝得獎同仁的積極任事與辛勞付出，期許得獎同仁繼續發揮工作熱忱，成為團隊夥伴的學習標竿，同時也非常感謝每位同仁對公共服務的付出，上下齊心發揮團隊合作精神，為市民創造最大福祉；農業局結合「全健康」的國際公共衛生理念，從個人健康、心靈健康、環境健康及永續農業等4個層次來打造「農業健康式/市」，全方位照顧市民的健康。