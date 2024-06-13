蘇俊賓出席行政院會力陳消防法補破網　閣揆允諾研議再補強

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會時，針對討論內政部《消防法》應納入新型態的建築與工廠、倉儲建築條件作為考量。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（13）日出席行政院會，針對內政部《消防法》部分條文修正草案討論時提出建議，針對高風險場所僅僅止於「自主管理」與火災時「揭露資訊」，未如工廠輔導法修正案中，對於工廠與附屬倉儲存放危險物品需要「定期申報」規範，貯存於不同場域的危險物品，將存在明顯的管理強度落差，對於未來稽查管理與火災預防，將存在嚴重缺口，建議中央應針對純倉儲類型納入修法管理；行政院長卓榮泰認同蘇俊賓說法，會中裁示將請政務委員邀集經濟部、內政部及環境部等再研議解決。

蘇俊賓於院會中分享桃園市針對過去十年火災分析時表示，貯存危險物品的倉儲，絕對是高風險的項目之一，以過去一年發生的53件火災，就有32件並非工廠輔導法所列管需要申報危險物品倉儲，其比例超過六成。依據現有的《消防法》修正案，工廠附屬倉庫以外的倉儲，若存放危險物品，只需要記錄卻不用主動申報。

蘇俊賓指出，現階段管理方式較完整是毒性化學物質，由環境部化學雲系統管理，申報制度相對完整健全，《工廠管理輔導法》今年修法跟進，規定工廠及其附屬倉庫裡的危險物品資訊也要主動申報，但針對純倉儲類型卻仍未見納管。《消防法》的修法，雖然規範對象列入了這類倉儲，但只要求平時備妥資料於災時提供資訊，仍沒有主動申報之義務。被動受檢跟主動申報最大差別，就是失去了勾稽功能，有危險物品的儲存申報資訊，地方政府就可依據申報數據進行風險辨識，對於事先輔導、稽查與一旦發生火災後的火調原因分析、責任釐清都有幫助，很遺憾這次院會並未納入修法。

蘇俊賓強調，針對上述缺口，桃園市雖然已推動《桃園市火災預防自治條例》準備納管這類倉儲，未來自治條例修正通過後第一批納管的「高風險場所」，以運作危險化學物品、低溫倉儲、易燃物質或工廠附屬違章倉庫為優先公告管制對象，預計有近600家納管。如同環境部對於毒化物的管理邏輯一樣，中央統一要求與單一縣市管理，效果還是不同。不論是危險物品或毒性化學物質，常存在跨縣市存放與流向勾稽需求，如只有一個縣市執行，則將相當可惜，中央法令源頭沒有改，拼圖還是少了最後一塊。

閣揆卓榮泰認同蘇俊賓說法，認為危險物品管理與災防安全有絕對關係，在災害發生或平常的管理都應該加強，因此當場裁示將請政務委員邀集經濟部、內政部及環境部等再研議解決。