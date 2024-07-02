桃園25小時兩度停電！又有4961戶遭殃　台電：都是松鼠觸碰釀禍

▲衛福部立桃園醫院昨（1）日清晨內部電腦與部分設施當機。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院昨（1）日清晨突然停電，台電公司查出中壢區興仁路一段附近因松鼠碰觸導致饋線瞬間降壓，導致桃園醫院內部低壓配電盤跳脫，須人工復歸造成停電；未料今（2）日上午中壢區龍昌路一代又停電，台電查出同樣是松鼠碰觸，導致高壓斷線，今天造成中壢、八德地區總計4961戶停電，經派員搶修後已於上午7時36分全線復電，造成民眾不便，台電桃園營業樹深感抱歉。

▲桃園市中壢區龍昌路、中山東路一代地區今天上午發生停電事故，台電查出又是松鼠碰觸導致高壓斷線造成停電。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處指出，今日上午6時10分經巡查發現中壢區龍昌路、中山東路三段、龍東路以及八德區長興路等一帶4961戶停電，經查是松鼠碰觸導致高壓斷線造成欠相事故停電，台電獲報後立即派員搶修，第一時間轉供復電九成（4450戶），餘511戶已於上午7時36分全線復電。

▲桃園市中壢區龍昌路、中山東路一帶地區今天上午發生停電事故。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處表示，兩起停電事故都與松鼠碰觸有關，對於停電事故影響用戶，台電公司深感抱歉，將派員協助輔導用戶檢視保護電驛設定，未來將加強配電設備維護點檢，以減少停電事故發生。