桃園公共托育登記候補新制　即起開放報名10天

▲桃園公共托育登記候補新制，即起開放報名。（圖／婦幼局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園公共托育設施登記候補新制即起報名！提醒家中有滿2個月至未滿2歲嬰幼兒，且有送托公共托育設施意願的家長，至「桃園育兒資源網」線上登記，報名期間從今起至7月10日下午5時止，每名兒童以報名2家公托/家園為限，並於報到入托後，不得再行報名其他公托或家園。

市府婦幼局表示，本次候補抽籤規劃於113年7月17日上午10時進行系統抽籤作成候補名單，並於同日下午3時公告結果；有效期間自113年8月1日起至114年7月31日止，如公托釋出名額時再依適齡者依序就托。

為推展育兒資源服務，桃園市自103年起積極設置公共托育設施，迄今已有48處，初期因中心數量有限，無報名家數限制，致候補不易。期透過每年重新登記候補，確認候補需求及意願，使桃園市公共托育設施資源有效利用，自今年起每年重新辦理候補登記及抽籤，如公托釋出名額時再依適齡者依序就托，候補名單效力至次年7月31日止。

婦幼局指出，112年10月起至113年6月止期間開幕之公托(家園)，因備取名額有效期限均至114年7月31日止，因此，不參與本次登記候補備取抽籤，(共計 7家：公設民營龍潭中山社區公共托育家園、公設民營復興巴陵社區公共托育家園、公設民營桃園復興托嬰中心、公設民營楊梅埔心托嬰中心、公設民營桃園民富托嬰中心、公設民營桃園崇法托嬰中心、公設民營平鎮義民托嬰中心)。提醒如要送托下列公托/家園 且已在這些公托/家園候補 無須重複報名。